На Башкирию опускается мгла

В отдельных частях Башкирии 28–29 ноября ожидается мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость сильно ухудшится — по прогнозам метеорологов, до 50 м. Особенно внимательными нужно быть на дорогах.