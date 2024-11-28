На Башкирию опускается мгла

Posted 28 ноября, 13:26
Published 28 ноября, 13:26
Modified 28 ноября, 13:44
Updated 28 ноября, 13:44
В отдельных частях Башкирии 28–29 ноября ожидается мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость сильно ухудшится — по прогнозам метеорологов, до 50 м. Особенно внимательными нужно быть на дорогах.
По наименее оптимистичным прогнозам, рассеется белёсая завеса к концу первой половины дня пятницы, 29 ноября.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкортостана ограничили проезд для всех видов транспорта по трассе Уфа — Оренбург по причине густого тумана, который заволок автодорогу.