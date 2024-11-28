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Posted 28 ноября, 13:26

Published 28 ноября, 13:26

Modified 28 ноября, 13:44

Updated 28 ноября, 13:44

На Башкирию опускается мгла

На Башкирию опускается мгла

28 ноября 2024, 13:26
Фото: МЧС.
Срочное предупреждение опубликовала пресс-служба башкортостанского МЧС в четверг, 28 ноября.

В отдельных частях Башкирии 28–29 ноября ожидается мгла — явление, при котором воздух мутнеет в виде сероватой белены. Видимость сильно ухудшится — по прогнозам метеорологов, до 50 м. Особенно внимательными нужно быть на дорогах.

По наименее оптимистичным прогнозам, рассеется белёсая завеса к концу первой половины дня пятницы, 29 ноября.

В Башкирии закрыли трассу из-за тумана
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкортостана ограничили проезд для всех видов транспорта по трассе Уфа — Оренбург по причине густого тумана, который заволок автодорогу.

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