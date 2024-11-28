Мост в Уфе закроют на ремонт

В преддверии зимы жители Уфы столкнутся с некоторыми неудобствами: мэрия объявила о частичном ограничении движения на мосту через реку Белую. Это связано с капитальным ремонтом арочного путепровода в районе улицы Воровского. С 9:00 до 16:00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы соседнего моста-вставки.