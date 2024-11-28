Мост в Уфе закроют на ремонт

Posted 28 ноября, 07:56
Published 28 ноября, 07:56
Modified 28 ноября, 08:27
Updated 28 ноября, 08:27
В преддверии зимы жители Уфы столкнутся с некоторыми неудобствами: мэрия объявила о частичном ограничении движения на мосту через реку Белую. Это связано с капитальным ремонтом арочного путепровода в районе улицы Воровского. С 9:00 до 16:00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы соседнего моста-вставки.
Мэрия призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и учитывать изменения в движении при планировании своих поездок.
Как ранее сообщал Mkset, глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочую встречу с Андреем Шишкиным, управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии». Так, входе разговора стало известно, что в Уфе планируется проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Революционной в Уфе.