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Posted 28 ноября, 07:56

Published 28 ноября, 07:56

Modified 28 ноября, 08:27

Updated 28 ноября, 08:27

Мост в Уфе закроют на ремонт

Мост в Уфе закроют на ремонт

28 ноября 2024, 07:56
Фото: 1MI.
С 1 декабря 2024 года в столице Башкирии начнутся работы на мосту через реку Белую, сообщает в четверг, 28 ноября, администрация города.

В преддверии зимы жители Уфы столкнутся с некоторыми неудобствами: мэрия объявила о частичном ограничении движения на мосту через реку Белую. Это связано с капитальным ремонтом арочного путепровода в районе улицы Воровского. С 9:00 до 16:00 будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы соседнего моста-вставки.

Мэрия призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и учитывать изменения в движении при планировании своих поездок.

Как ранее сообщал Mkset, глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочую встречу с Андреем Шишкиным, управляющим директором акционерного общества УК «Инфратех Концессии». Так, входе разговора стало известно, что в Уфе планируется проект строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Революционной в Уфе.

В Уфе хотят построить новый мост
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