Мигрант-рэкетир отобрал машину у инвалида в Башкирии

Posted 28 ноября, 14:52
Published 28 ноября, 14:52
Modified 28 ноября, 14:54
Updated 28 ноября, 14:54
Как считает следствие, мигранту приглянулся автомобиль «Опель Астра», принадлежащий 43-летнему жителю Кумертау. Подозреваемый оценил машину в ₽400 тыс рублей, однако это стало предложением, от которого невозможно было отказаться — мужчина начал угрожать оружием, чтобы «ускорить» процесс заключения сделки.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый по той же схеме заставил подписать договор купли-продажи с 22-летним владельцем ВАЗ-2114. «Четырку» оценили в ₽200 тыс, однако деньги за авто владелец так и не получил.
Помимо вымогательства, мигранту вменяют покушаение на убийство — летом этого года фигурант затеял словестный конфликт на остановке общественного транспорта. Когда градус ссоры начал накаляться, мужчина выстрелил своему оппоненту в голову из неизвестного оружия. Пострадавший успел увернуться, однако получил травму уха.
Телеграм-канал «Mash Batash» опубликовал комментарий жителя Кумертау, который представился пострадавшим от действий обвиняемого.
— Пришел с войны и приобрел себе машину, чтобы возить себя, потому что у меня нет ноги полностью. На этой машине я проездил недолго, ко мне в машину прыгнули на заправке. Начал угрожать, он кричит: «Машину отдавай!» <…> Начинают оружие показывать мне. Заставил позвонить маме и сказать, что я ее (машину) продал, — прокомментировал пострадавший.
Мужчина рассказал, что его приглашали на очную ставку, где подозреваемый попросил не сдавать его взамен на возврат машины. Однако автомобиль пострадавшему так и не вернули.
— На этой машине ездит его подельник. Он катается, приходят штрафы — мама платит штрафы, — подытожил мужчина.