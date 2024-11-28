mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 14:52

Published 28 ноября, 14:52

Modified 28 ноября, 14:54

Updated 28 ноября, 14:54

Мигрант-рэкетир отобрал машину у инвалида в Башкирии

28 ноября 2024, 14:52
34-летний уроженец Азербайджана, обвиняемый в покушении на убийство, причастен ещё к двум случаям вымогательства, сообщили в МВД Башкирии в четверг, 28 ноября.

Как считает следствие, мигранту приглянулся автомобиль «Опель Астра», принадлежащий 43-летнему жителю Кумертау. Подозреваемый оценил машину в ₽400 тыс рублей, однако это стало предложением, от которого невозможно было отказаться — мужчина начал угрожать оружием, чтобы «ускорить» процесс заключения сделки.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый по той же схеме заставил подписать договор купли-продажи с 22-летним владельцем ВАЗ-2114. «Четырку» оценили в ₽200 тыс, однако деньги за авто владелец так и не получил.

Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы
Узнать подробнее

Помимо вымогательства, мигранту вменяют покушаение на убийство — летом этого года фигурант затеял словестный конфликт на остановке общественного транспорта. Когда градус ссоры начал накаляться, мужчина выстрелил своему оппоненту в голову из неизвестного оружия. Пострадавший успел увернуться, однако получил травму уха.

Телеграм-канал «Mash Batash» опубликовал комментарий жителя Кумертау, который представился пострадавшим от действий обвиняемого.

Видео: tg/Mash Batash.
— Пришел с войны и приобрел себе машину, чтобы возить себя, потому что у меня нет ноги полностью. На этой машине я проездил недолго, ко мне в машину прыгнули на заправке. Начал угрожать, он кричит: «Машину отдавай!» <…> Начинают оружие показывать мне. Заставил позвонить маме и сказать, что я ее (машину) продал, — прокомментировал пострадавший.

Мужчина рассказал, что его приглашали на очную ставку, где подозреваемый попросил не сдавать его взамен на возврат машины. Однако автомобиль пострадавшему так и не вернули.

— На этой машине ездит его подельник. Он катается, приходят штрафы — мама платит штрафы, — подытожил мужчина.
Шопинг лишил водителя автомобиля в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе под суд пойдет виртуозный вор внедорожниковНелегал дал взятку в УфеФанат вебкама оказался жертвой мошенников
#Александра Воля#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Оружие#Вымогательство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кумертау#Мигранты#Рэкет#Угон#Угон автомобиля#Машина#Угрозы#Мигрант#Угрозы убийством#Вымогательства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика