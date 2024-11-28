Массовое ДТП остановило движение в Уфе

Как стало известно, 28 ноября около 9 часов утра, на проспекте Дружбы Народов водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» не заметил стоящий на светофоре «Хендай», что стало причиной цепной реакции. «Фольксваген Туарег» врезался в стоящий автомобиль. После первого столкновения «Хендай» врезался в «Рено Сандеро», который далее столкнулся с «Субару Форестер». В результате аварии пострадали водитель «Туарега» и водитель и пассажир из «Хендая».