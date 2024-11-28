mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 05:59

Published 28 ноября, 05:59

Modified 28 ноября, 06:52

Updated 28 ноября, 06:52

Массовое ДТП остановило движение в Уфе

Массовое ДТП остановило движение в Уфе

28 ноября 2024, 05:59
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
В Уфе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к серьезным заторам на проспекте Дружбы Народов, сообщает в четверг, 28 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, 28 ноября около 9 часов утра, на проспекте Дружбы Народов водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» не заметил стоящий на светофоре «Хендай», что стало причиной цепной реакции. «Фольксваген Туарег» врезался в стоящий автомобиль. После первого столкновения «Хендай» врезался в «Рено Сандеро», который далее столкнулся с «Субару Форестер». В результате аварии пострадали водитель «Туарега» и водитель и пассажир из «Хендая».

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На кадрах с места происшествия видно, что авария заблокировала практически всю проезжую часть, создав значительные пробки в этом районе. Как ранее сообщал Mkset, Министерство транспорта Башкирии также подтвердило наличие затруднений в движении на оживленном участке дороги.

Жесткое ДТП в Уфе — что известно к этому часу
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка погибла при столкновении с бензовозом в БашкирииЖесткое ДТП в Уфе — что известно к этому часуВ Башкирии упали цены на популярные продукты
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Мелеуз#Министерство транспорта#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика