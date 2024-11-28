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Posted 28 ноября, 18:05

Published 28 ноября, 18:05

Modified 28 ноября, 21:11

Updated 28 ноября, 21:11

Уфимцы выбирают главную Снегурочку Башкирии

Лучшая Снегурочка Башкирии: смотрим фото и выбираем красотку

28 ноября 2024, 18:05
Фото: 1MI.

Уфимцы выбирают главную Снегурочку Башкирии

Подводим промежуточные итоги голосования на четверг, 28 ноября.

Множество моделей из Уфы и Башкирии в 2024 году успели показать себя как на региональных, так и всероссийских, а также международных конкурсах красоты.

Провожая уходящий год, Mkset решил провести собственный опрос о самых очаровательных жительницах Республики Башкортостан и предложить читателям выбрать девушку, лучше всего подошедшую бы на роль главной Снегурочки Башкирии.

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Итоги редакция собирается подвести в воскресенье, 1 декабря. За первый день в опросе приняли участие почти 800 человек, уже успели сформироваться некоторые фавориты. С наибольшим отрывом (34%) лидирует Айзиля Буранова, покорившая конкурс «Мисс Азия — Сибирь». За ней — Рената Надршина (23%), победительница конкурса «Мисс глобал модель мира». За третье место борются ещё три кандидатки, идущие с небольшой разницей.

Оставить свой голос можно по ссылке.

Фото: Айзиля Буранова / Vk
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