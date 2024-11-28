Лучшая Снегурочка Башкирии: смотрим фото и выбираем красотку

Итоги редакция собирается подвести в воскресенье, 1 декабря. За первый день в опросе приняли участие почти 800 человек, уже успели сформироваться некоторые фавориты. С наибольшим отрывом (34%) лидирует Айзиля Буранова, покорившая конкурс «Мисс Азия — Сибирь». За ней — Рената Надршина (23%), победительница конкурса «Мисс глобал модель мира». За третье место борются ещё три кандидатки, идущие с небольшой разницей.