Липовый «решала» обманул жителей Башкирии на ₽9 млн

Предприимчивый мужчина, как считает следствие, взял на себя роль местного «решалы»: кому-то пообещал сделать водительские права без экзаменов в ГАИ, кто-то рассчитывал на покупку земли и авто ниже рыночной стоимости, а кого-то и вовсе должны были освободить из тюрьмы.