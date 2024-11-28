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Posted 28 ноября, 13:33

Published 28 ноября, 13:33

Modified 28 ноября, 13:44

Updated 28 ноября, 13:44

Уфимец обманул клиентов на ₽9 млн

Липовый «решала» обманул жителей Башкирии на ₽9 млн

28 ноября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимец обманул клиентов на ₽9 млн

В Уфе 54-летний местный житель предстанет перед судом за мошенничество на ₽9 млн, сообщила прокуратура Башкортостана.

Предприимчивый мужчина, как считает следствие, взял на себя роль местного «решалы»: кому-то пообещал сделать водительские права без экзаменов в ГАИ, кто-то рассчитывал на покупку земли и авто ниже рыночной стоимости, а кого-то и вовсе должны были освободить из тюрьмы.

Всего уфимец пообещал помочь 11 гражданам, собрав с них ₽9 млн в общей сложности. Однако ни помощи, ни своих денег обратившиеся за помощью больше не увидели.

Обвиняемый вину свою признал, теперь Советский суд Уфы будет решать судьбу горе-предпринимателя.

Ранее Mkset сообщил, что в Уфе с поличным задержали замначальника ФСИНа, который требовал у подчиненных «поделиться» премией.

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