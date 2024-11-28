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Posted 28 ноября, 04:27

Published 28 ноября, 04:27

Modified 28 ноября, 10:30

Updated 28 ноября, 10:30

Рубль укрепился после нового решения Центробанка

Курс рубля в Уфе упал до уровня начала СВО

28 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI.

Рубль укрепился после нового решения Центробанка

Российская национальная валюта обесценилась до уровней, невиданных с начала весны 2022 года.

На фоне критического падения рубля Центробанк начал принимать соответствующие меры стабилизации — так, были прекращены покупки валюты на внутреннем рынке. За действиями ЦБ последовал небольшой рост рубля, однако стоимость пары доллар/евро остаётся трёхзначной.

К утру 28 ноября установлены следующие курсы валют ЦБ РФ:

  • Доллар США: ₽108,01;
  • Евро: ₽113,09;
  • Юань: ₽14,83.

Аналогичные или близкие к ним соотношения можно встретить и в обменных пунктах и курсах банков в Уфе.

Эксперты дают различные прогнозы — некоторые уверены, что ослабление является временным и курс вернётся к норме ещё до конца 2024 года, другие же считают, что начало 2025 года рубль может встретить в ещё более худшем состоянии. Предлагаем читателям поделиться своими прогнозами. Что будет с рублём до конца 2024 года?
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Ранее Mkset разбирал отчёт Росстата о цене минимального набора товаров в Уфе, сравнив показатели с другими городами Башкирии.

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