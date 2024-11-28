Курс рубля в Уфе упал до уровня начала СВО

Posted 28 ноября, 04:27
Published 28 ноября, 04:27
Modified 28 ноября, 10:30
Updated 28 ноября, 10:30
На фоне критического падения рубля Центробанк начал принимать соответствующие меры стабилизации — так, были прекращены покупки валюты на внутреннем рынке. За действиями ЦБ последовал небольшой рост рубля, однако стоимость пары доллар/евро остаётся трёхзначной.
К утру 28 ноября установлены следующие курсы валют ЦБ РФ:
Аналогичные или близкие к ним соотношения можно встретить и в обменных пунктах и курсах банков в Уфе.
Ранее Mkset разбирал отчёт Росстата о цене минимального набора товаров в Уфе, сравнив показатели с другими городами Башкирии.