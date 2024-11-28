Курс рубля в Уфе упал до уровня начала СВО

Эксперты дают различные прогнозы — некоторые уверены, что ослабление является временным и курс вернётся к норме ещё до конца 2024 года, другие же считают, что начало 2025 года рубль может встретить в ещё более худшем состоянии. Предлагаем читателям поделиться своими прогнозами. Что будет с рублём до конца 2024 года?

Ситуация сильно не изменится. Нынешний курс — надолго. К концу 2024 года рубль обесценится до рекордно низких показателей, невиданных даже в 2022 году. Тенденция надолго не сохранится и уже в декабре национальная валюта вернётся к привычному диапазону. Проголосовать Проголосовало: 8 чел.