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Posted 28 ноября, 16:40

Published 28 ноября, 16:40

Modified 28 ноября, 21:36

Updated 28 ноября, 21:36

Открытое горение на крупном пожаре в Уфе ликвидировано

Крупный склад с химикатами загорелся в Уфе

28 ноября 2024, 16:40
Фото: МЧС по РБ.

Открытое горение на крупном пожаре в Уфе ликвидировано

В столице Башкирии вечером четверга, 28 ноября, произошёл пожар на складе «Азбуки красок» — об этом сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя охватило объект производственно-складского назначения в Нижегородке — на улице Деревенская переправа. Как ясно из названия, компания специализируется на выпуске лакокрасочной продукции.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 46 спасателей на 14 машинах, поданы несколько стволов. На момент публикации о пострадавших не сообщается. По сообщениям очевидцев с места пожара, видно огромное огненное зарево и густой столб дыма.

По сообщению МЧС, к 22:40 площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.

Проверку по факту ЧП на свой контроль взяла прокуратура Республики Башкортостан.

Материал пополняется

UPD 11.29.2024 02:32: Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Продолжается проливка и разбор конструкций.

Видео: Ufa_rb/Telegram.
Фото: МЧС
Названа причина пожара в школе №35 в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимской школе №35 произошло возгорание.

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