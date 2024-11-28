Крупный склад с химикатами загорелся в Уфе

Posted 28 ноября, 16:40
Published 28 ноября, 16:40
Modified 28 ноября, 21:36
Updated 28 ноября, 21:36
Пламя охватило объект производственно-складского назначения в Нижегородке — на улице Деревенская переправа. Как ясно из названия, компания специализируется на выпуске лакокрасочной продукции.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 46 спасателей на 14 машинах, поданы несколько стволов. На момент публикации о пострадавших не сообщается. По сообщениям очевидцев с места пожара, видно огромное огненное зарево и густой столб дыма.
По сообщению МЧС, к 22:40 площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м.
Проверку по факту ЧП на свой контроль взяла прокуратура Республики Башкортостан.
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UPD 11.29.2024 02:32: Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Продолжается проливка и разбор конструкций.