Форум «Россия-Казахстан» в Уфе — кому и зачем он был нужен

Posted 28 ноября, 19:04
Published 28 ноября, 19:04
Modified 28 ноября, 21:10
Updated 28 ноября, 21:10
Вокруг форума проводилось множество мероприятий, включая гастрономические фестивали, выставки и показ мод. Однако главной частью, ради которой форум и собирался, была деловая программа. Большая её часть прошла в среду, 27 ноября.
Пленарное заседание — центральное событие форума — началось с выступлений президентов России и Казахстана. Впрочем, своим визитом главы государств башкирскую столицу не удостоили — в дни форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев были в Астане, а участие в заседании принимали по видеосвязи.
Исключая обмен любезностями между представителями стран и перечислений «цифр», свидетельствующих о близкой дружбе и партнёрстве стран, был подписан и ряд важных документов.
Так, Башкирия стала сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями Казахстана — соответствующий меморандум глава российского региона Радий Хабиров подписал с акимами упомянутых субъектов.
В ходе форума были ещё раз озвучены следующие башкортостанско-казахстанские совместные проекты:
Во время своего выступления руководитель Башкирии также внезапно решил сделать подарок Токаеву — Хабиров рассказал, что после того, как ему вручили книгу отца казахстанского президента, глава региона решил поддержать её перевод на башкирский язык. Новое издание Хабиров и вручил Токаеву.