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Posted 28 ноября, 19:04

Published 28 ноября, 19:04

Modified 28 ноября, 21:10

Updated 28 ноября, 21:10

Подведены итоги форума «Россия-Казахстан» в Уфе

Форум «Россия-Казахстан» в Уфе — кому и зачем он был нужен

28 ноября 2024, 19:04
Фото: администрация Уфы.

Подведены итоги форума «Россия-Казахстан» в Уфе

В столице Башкирии завершилась программа юбилейного форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном — рассказываем, что на нём обсуждали и какое значение событие имеет для Башкортостана.

Вокруг форума проводилось множество мероприятий, включая гастрономические фестивали, выставки и показ мод. Однако главной частью, ради которой форум и собирался, была деловая программа. Большая её часть прошла в среду, 27 ноября.

Пленарное заседание — центральное событие форума — началось с выступлений президентов России и Казахстана. Впрочем, своим визитом главы государств башкирскую столицу не удостоили — в дни форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев были в Астане, а участие в заседании принимали по видеосвязи.

Исключая обмен любезностями между представителями стран и перечислений «цифр», свидетельствующих о близкой дружбе и партнёрстве стран, был подписан и ряд важных документов.

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Так, Башкирия стала сотрудничать с Актюбинской и Костанайской областями Казахстана — соответствующий меморандум глава российского региона Радий Хабиров подписал с акимами упомянутых субъектов.

В ходе форума были ещё раз озвучены следующие башкортостанско-казахстанские совместные проекты:

  • Производство медицинской мебели и оборудования в Усть-Каменогорске;
  • Производство пружин для вагонов белорецким предприятием в Костанае;
  • Железная дорога «Сибай — Подольск — Новорудная».

Во время своего выступления руководитель Башкирии также внезапно решил сделать подарок Токаеву — Хабиров рассказал, что после того, как ему вручили книгу отца казахстанского президента, глава региона решил поддержать её перевод на башкирский язык. Новое издание Хабиров и вручил Токаеву.

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