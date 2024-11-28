Форум «Россия-Казахстан» в Уфе — кому и зачем он был нужен

Во время своего выступления руководитель Башкирии также внезапно решил сделать подарок Токаеву — Хабиров рассказал, что после того, как ему вручили книгу отца казахстанского президента, глава региона решил поддержать её перевод на башкирский язык. Новое издание Хабиров и вручил Токаеву.