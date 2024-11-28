Хурма оказалась для многих опасна

Хурма обладает высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для контроля веса. Этот фрукт также вносит важные витамины и микроэлементы в рацион, включая антиоксиданты. Специалисты из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали UfaTime.ru о положительных и отрицательных аспектах хурмы для организма.