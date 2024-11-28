Хурма оказалась для многих опасна

Posted 28 ноября, 08:00
Published 28 ноября, 08:00
Modified 28 ноября, 08:02
Updated 28 ноября, 08:02
Хурма обладает высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для контроля веса. Этот фрукт также вносит важные витамины и микроэлементы в рацион, включая антиоксиданты. Специалисты из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали UfaTime.ru о положительных и отрицательных аспектах хурмы для организма.
Незрелые хурмы имеют вяжущий вкус благодаря дубильным веществам — танинам. Они влияют на белковые молекулы слизистой во рту и сужают сосуды, создавая ощущение сухости. Многие продукты, такие как крепкий чай, красное вино, кожура граната и каштана, обладают схожими свойствами. По мере созревания фруктов танины разрушаются, и этот эффект исчезает.
Полезные свойства хурмы включают снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддержку щитовидной железы и помощь при недостатке йода. Она также способствует снижению холестерина и обладает антиоксидантными свойствами. Однако хурму не всем следует употреблять. Из-за высокого содержания йода, людям с определенными заболеваниями, такими как болезнь Грейвса, стоит избегать этого фрукта. Существенно учитывать сладость хурмы людям с диабетом, и при необходимости, скорректировать дозу инсулина.