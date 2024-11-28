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Posted 28 ноября, 08:00

Published 28 ноября, 08:00

Modified 28 ноября, 08:02

Updated 28 ноября, 08:02

Уфимский врач советует отказаться от хурмы

Хурма оказалась для многих опасна

28 ноября 2024, 08:00
Фото: freepik.com.

Уфимский врач советует отказаться от хурмы

Для тех, кто принимает инсулин, хурму, можно включать в рацион, но с учетом расчета дозировки препарата, отметили эксперты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы в своем сообщении в четверг, 28 ноября.

Хурма обладает высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью, что делает ее отличным выбором для контроля веса. Этот фрукт также вносит важные витамины и микроэлементы в рацион, включая антиоксиданты. Специалисты из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали UfaTime.ru о положительных и отрицательных аспектах хурмы для организма.

Незрелые хурмы имеют вяжущий вкус благодаря дубильным веществам — танинам. Они влияют на белковые молекулы слизистой во рту и сужают сосуды, создавая ощущение сухости. Многие продукты, такие как крепкий чай, красное вино, кожура граната и каштана, обладают схожими свойствами. По мере созревания фруктов танины разрушаются, и этот эффект исчезает.

Полезные свойства хурмы включают снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддержку щитовидной железы и помощь при недостатке йода. Она также способствует снижению холестерина и обладает антиоксидантными свойствами. Однако хурму не всем следует употреблять. Из-за высокого содержания йода, людям с определенными заболеваниями, такими как болезнь Грейвса, стоит избегать этого фрукта. Существенно учитывать сладость хурмы людям с диабетом, и при необходимости, скорректировать дозу инсулина.

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