Грабитель сразу спустил добычу на элитную выпивку

Posted 28 ноября, 08:12
Published 28 ноября, 08:12
Modified 28 ноября, 08:22
Updated 28 ноября, 08:22
В ночь накануне в дежурную часть отдела МВД России по городу Салавату поступило сообщение о грабеже в офисе микрофинансовой организации, предоставляющей займы гражданам.
— Следственно-оперативная группа быстро выехала на место происшествия. Прибыв, они узнали, что вечером в среду, 27 ноября, в офис вошел мужчина в балаклаве. Злоумышленник поднял правую руку и, держа левую в кармане, потребовал наличные. Испуганная 40-летняя сотрудница офиса отдала ему примерно 9 000 рублей, которые находились в кассе. Грабитель, забрав деньги, скрылся в неизвестном направлении, — рассказала представитель отдела МВД России по Салавату Зиля Кинзикеева.
В течение 30 минут после инцидента оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он признался в содеянном и рассказал, что потратил украденные средства на дорогой алкоголь и закуски.
— По факту грабежа следственным отделом отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, — дополнила представитель отдела МВД России по Салавату Зиля Кинзикеева.
Напомним, ранее аналитики представили рейтинг регионов России по стоимости месячного набора алкоголя и табака.