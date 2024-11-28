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Posted 28 ноября, 08:12

Published 28 ноября, 08:12

Modified 28 ноября, 08:22

Updated 28 ноября, 08:22

В Башкирии напали на офис микрозаймов

Грабитель сразу спустил добычу на элитную выпивку

28 ноября 2024, 08:12
Фото: mkset.ru.

В Башкирии напали на офис микрозаймов

Дерзкое ограбление было совершено в среду, 27 ноября — преступника задержали по «горячим следам» возле алкомаркета, сообщила представитель отдела МВД России по Салавату Зиля Кинзикеева.
МВД РБ

В ночь накануне в дежурную часть отдела МВД России по городу Салавату поступило сообщение о грабеже в офисе микрофинансовой организации, предоставляющей займы гражданам.

— Следственно-оперативная группа быстро выехала на место происшествия. Прибыв, они узнали, что вечером в среду, 27 ноября, в офис вошел мужчина в балаклаве. Злоумышленник поднял правую руку и, держа левую в кармане, потребовал наличные. Испуганная 40-летняя сотрудница офиса отдала ему примерно 9 000 рублей, которые находились в кассе. Грабитель, забрав деньги, скрылся в неизвестном направлении, — рассказала представитель отдела МВД России по Салавату Зиля Кинзикеева.

В течение 30 минут после инцидента оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. Он признался в содеянном и рассказал, что потратил украденные средства на дорогой алкоголь и закуски.

— По факту грабежа следственным отделом отдела МВД России по городу Салавату возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, — дополнила представитель отдела МВД России по Салавату Зиля Кинзикеева.
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Напомним, ранее аналитики представили рейтинг регионов России по стоимости месячного набора алкоголя и табака.

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