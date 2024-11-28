Гололед не страшен: как сделать подошву антискользящей за 5 минут

Posted 28 ноября, 12:31
Published 28 ноября, 12:31
Modified 28 ноября, 12:33
Updated 28 ноября, 12:33
Когда тротуары покрываются ледяной коркой, даже самые прочные сапоги становятся беспомощными. Причина проста: подошва большинства моделей обуви сделана из материалов, которые скользят на гладких поверхностях. В таких условиях теряется сцепление и повышается риск падения. Но есть хорошие новости: решить проблему можно как с помощью подручных средств, так и технологий.
Чтобы обувь не скользила, можно создать защитное покрытие самостоятельно. Этот метод подходит для обычных ботинок и не требует серьезных затрат. Понадобится клей типа «Момент» и крупная соль.
Такое покрытие держится 3-4 дня, после чего процедуру можно повторить.
— Соль создает абразивный слой, который помогает обуви цепляться за лед. Это недорогой и эффективный способ для горожан, — комментирует Андрей Корчагин, ведущий канала «Спорт-марафон» и эксперт по экипировке.
Для тех, кто предпочитает более профессиональные решения, производители предлагают модели с уникальными технологиями:
Цены на такие модели начинаются от 12 000 рублей, но срок их службы оправдывает вложения.
— Шипованная обувь — это спасение для пробежек в парке или вылазок за город. Главное, помнить, что на асфальте шипы могут снашиваться быстрее, — отмечает Корчагин.
Если покупать новую обувь не хочется, можно воспользоваться съемными «кошками». Эти устройства надеваются поверх ботинок и имеют два основных вида:
— Современные насадки отлично держат на льду, но выбирать их нужно строго по размеру обуви, — советует Корчагин.
Каждый из описанных способов эффективен, но выбор зависит от образа жизни. Подручные средства подойдут для редких прогулок, а шипованная обувь и насадки — для активного передвижения зимой. Но какой бы метод вы ни выбрали, помните: зимой важно двигаться плавно и избегать резких движений.
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