Гололед не страшен: как сделать подошву антискользящей за 5 минут

Зима — время суровых испытаний не только для людей, но и для их обуви. Упаковка клея, щепотка соли или правильная подошва — и скользкий лед вам не страшен. Какие секреты помогут уверенно ходить даже в гололед?

Когда тротуары покрываются ледяной коркой, даже самые прочные сапоги становятся беспомощными. Причина проста: подошва большинства моделей обуви сделана из материалов, которые скользят на гладких поверхностях. В таких условиях теряется сцепление и повышается риск падения. Но есть хорошие новости: решить проблему можно как с помощью подручных средств, так и технологий. Способ №1: Противоскользящее покрытие своими руками Чтобы обувь не скользила, можно создать защитное покрытие самостоятельно. Этот метод подходит для обычных ботинок и не требует серьезных затрат. Понадобится клей типа «Момент» и крупная соль. Подготовьте обувь: помойте подошву, высушите ее и обезжирьте спиртом или ацетоном. Нанесите клей: на выступающие части подошвы аккуратно нанесите клей, дайте ему схватиться несколько секунд. Добавьте соль: сверху клея щедро насыпьте крупную соль и слегка прижмите. Через пару минут стряхните лишнее. Такое покрытие держится 3-4 дня, после чего процедуру можно повторить. — Соль создает абразивный слой, который помогает обуви цепляться за лед. Это недорогой и эффективный способ для горожан, — комментирует Андрей Корчагин, ведущий канала «Спорт-марафон» и эксперт по экипировке. Способ №1: Противоскользящее покрытие своими руками . Фото: 1MI Способ №2: Специальная обувь с антискользящей подошвой Для тех, кто предпочитает более профессиональные решения, производители предлагают модели с уникальными технологиями: Arctic Grip и Ice Grip: эти подошвы от брендов Vibram и Hanwag оснащены вставками из абразивных материалов, которые обеспечивают отличное сцепление даже на голом льду. Они не теряют своих свойств в течение всего срока службы обуви.

эти подошвы от брендов Vibram и Hanwag оснащены вставками из абразивных материалов, которые обеспечивают отличное сцепление даже на голом льду. Они не теряют своих свойств в течение всего срока службы обуви. Обувь со встроенными шипами: шипы помогают «вгрызаться» в лед, но при этом могут создавать дискомфорт на твердой поверхности, например, на плитке. Цены на такие модели начинаются от 12 000 рублей, но срок их службы оправдывает вложения. — Шипованная обувь — это спасение для пробежек в парке или вылазок за город. Главное, помнить, что на асфальте шипы могут снашиваться быстрее, — отмечает Корчагин. Способ №3: Съемные насадки Если покупать новую обувь не хочется, можно воспользоваться съемными «кошками». Эти устройства надеваются поверх ботинок и имеют два основных вида: Шипованные: отличный вариант для города: легкие, компактные, легко снимаются, если вы зашли в помещение. Стоимость — от 1 500 рублей.

отличный вариант для города: легкие, компактные, легко снимаются, если вы зашли в помещение. Стоимость — от 1 500 рублей. Цепные: более надежные, подходят для походов по рыхлому снегу или наледи за городом. — Современные насадки отлично держат на льду, но выбирать их нужно строго по размеру обуви, — советует Корчагин. Бережем обувь и себя Каждый из описанных способов эффективен, но выбор зависит от образа жизни. Подручные средства подойдут для редких прогулок, а шипованная обувь и насадки — для активного передвижения зимой. Но какой бы метод вы ни выбрали, помните: зимой важно двигаться плавно и избегать резких движений. Ранее эксперты рассказали о грелках, которые спасут даже в самых экстремальных условиях. Белые пятна на сапогах? Простые способы спасти обувь от реагентов зимой Узнать подробнее Читайте также: Эти средства защитят обувь, даже если дождь на улице льет без остановки Как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь — три копеечных способа!