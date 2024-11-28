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Posted 28 ноября, 12:31

Published 28 ноября, 12:31

Modified 28 ноября, 12:33

Updated 28 ноября, 12:33

Гололед не страшен: как сделать подошву антискользящей за 5 минут

Гололед не страшен: как сделать подошву антискользящей за 5 минут

28 ноября 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney. Гололед не страшен: как сделать подошву антискользящей за 5 минут
Зима — время суровых испытаний не только для людей, но и для их обуви. Упаковка клея, щепотка соли или правильная подошва — и скользкий лед вам не страшен. Какие секреты помогут уверенно ходить даже в гололед?

Когда тротуары покрываются ледяной коркой, даже самые прочные сапоги становятся беспомощными. Причина проста: подошва большинства моделей обуви сделана из материалов, которые скользят на гладких поверхностях. В таких условиях теряется сцепление и повышается риск падения. Но есть хорошие новости: решить проблему можно как с помощью подручных средств, так и технологий.

Способ №1: Противоскользящее покрытие своими руками

Чтобы обувь не скользила, можно создать защитное покрытие самостоятельно. Этот метод подходит для обычных ботинок и не требует серьезных затрат. Понадобится клей типа «Момент» и крупная соль.

  1. Подготовьте обувь: помойте подошву, высушите ее и обезжирьте спиртом или ацетоном.
  2. Нанесите клей: на выступающие части подошвы аккуратно нанесите клей, дайте ему схватиться несколько секунд.
  3. Добавьте соль: сверху клея щедро насыпьте крупную соль и слегка прижмите. Через пару минут стряхните лишнее.

Такое покрытие держится 3-4 дня, после чего процедуру можно повторить.

— Соль создает абразивный слой, который помогает обуви цепляться за лед. Это недорогой и эффективный способ для горожан, — комментирует Андрей Корчагин, ведущий канала «Спорт-марафон» и эксперт по экипировке.
Способ №1: Противоскользящее покрытие своими рукамиСпособ №1: Противоскользящее покрытие своими руками
Способ №1: Противоскользящее покрытие своими руками. Фото: 1MI

Способ №2: Специальная обувь с антискользящей подошвой

Для тех, кто предпочитает более профессиональные решения, производители предлагают модели с уникальными технологиями:

  • Arctic Grip и Ice Grip: эти подошвы от брендов Vibram и Hanwag оснащены вставками из абразивных материалов, которые обеспечивают отличное сцепление даже на голом льду. Они не теряют своих свойств в течение всего срока службы обуви.
  • Обувь со встроенными шипами: шипы помогают «вгрызаться» в лед, но при этом могут создавать дискомфорт на твердой поверхности, например, на плитке.

Цены на такие модели начинаются от 12 000 рублей, но срок их службы оправдывает вложения.

— Шипованная обувь — это спасение для пробежек в парке или вылазок за город. Главное, помнить, что на асфальте шипы могут снашиваться быстрее, — отмечает Корчагин.

Способ №3: Съемные насадки

Если покупать новую обувь не хочется, можно воспользоваться съемными «кошками». Эти устройства надеваются поверх ботинок и имеют два основных вида:

  • Шипованные: отличный вариант для города: легкие, компактные, легко снимаются, если вы зашли в помещение. Стоимость — от 1 500 рублей.
  • Цепные: более надежные, подходят для походов по рыхлому снегу или наледи за городом.
— Современные насадки отлично держат на льду, но выбирать их нужно строго по размеру обуви, — советует Корчагин.

Бережем обувь и себя

Каждый из описанных способов эффективен, но выбор зависит от образа жизни. Подручные средства подойдут для редких прогулок, а шипованная обувь и насадки — для активного передвижения зимой. Но какой бы метод вы ни выбрали, помните: зимой важно двигаться плавно и избегать резких движений.

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#Ольга Харина#Гололед#Зима#Все материалы авторов#Холод#КЦ#Дом и сад#Обувь
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