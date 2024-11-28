Ефимов рассказал о льготной программе для открытия частного детсада в Москве

Posted 28 ноября, 20:22
Published 28 ноября, 20:22
Modified 28 ноября, 20:22
Updated 28 ноября, 20:22
По словам Ефимова, город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по указанной программе. Здесь будет создан частный детский сад с возможностью размещения 90 детей. Это строение площадью более 1,5 тысячи квадратных метров расположено по улице Флотской. После ремонта или реконструкции и выполнения всех требований для ведения образовательной работы арендатор сможет перейти на льготные условия, пишет mos.ru.
Право на аренду этого объекта получила частная школа «Знайка». Этой организации предстоит провести ремонт здания 1982 года постройки, оснастить его необходимым оборудованием и начать образовательную деятельность.
По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, победитель торгов также получил в аренду территорию площадью более 0,7 гектара. Инвестор сможет благоустроить это пространство, оборудовать игровые площадки для детей. После выполнения всех требований программы инвестор может запросить применение льготной ставки — всего один рубль за весь участок в год.
Инвестор уже приступил к ремонту коммунальной инфраструктуры и планирует заменить крышу и окна в здании. Затем будет разработан проект внутренней компоновки помещений.
По информации директора школы «Знайка» Галины Фоминой, в детском центре будет воплощаться образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. Кроме групп полного дневного пребывания в детском саду будут работать студии и кружки дополнительного образования, а также группы кратковременного пребывания для детей от полутора лет. В будущем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.
Головинский район является одним из активно развивающихся районов Москвы. Здесь активно строятся жилые дома, для жителей которых нужно обеспечить социальную инфраструктуру. Новым элементом этой инфраструктуры и станет детский сад на улице Флотской.