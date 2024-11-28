Ефимов рассказал о льготной программе для открытия частного детсада в Москве

По словам Ефимова, город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по указанной программе. Здесь будет создан частный детский сад с возможностью размещения 90 детей. Это строение площадью более 1,5 тысячи квадратных метров расположено по улице Флотской. После ремонта или реконструкции и выполнения всех требований для ведения образовательной работы арендатор сможет перейти на льготные условия, пишет mos.ru.