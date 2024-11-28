Девушка погибла при столкновении с бензовозом в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование обстоятельств происшествия. По информации правоохранителей, от удара легковой автомобиль получил катастрофические повреждения — он практически превратился в груду металла. Девушка — водитель легкого автомобиля, в результате удара, скончалась на месте происшествия.