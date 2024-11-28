Девушка погибла при столкновении с бензовозом в Башкирии

Posted 28 ноября, 05:43
Published 28 ноября, 05:43
Modified 28 ноября, 06:51
Updated 28 ноября, 06:51
Как стало известно, на 70 километре автодороги Чишмы — Аксеново — Крутые Мияки легковой автомобиль «Лада Калина» столкнулся с бензовозом КамАЗ. По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Раевский, выехала на встречную полосу.
Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование обстоятельств происшествия. По информации правоохранителей, от удара легковой автомобиль получил катастрофические повреждения — он практически превратился в груду металла. Девушка — водитель легкого автомобиля, в результате удара, скончалась на месте происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, на проспекте Дружбы Народов столкнулись четыре иномарки, все машины получили значительные повреждения.