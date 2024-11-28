Белые пятна на сапогах? Простые способы спасти обувь от реагентов зимой

Осенью и зимой улицы обрабатывают специальными составами — реагентами. Они предотвращают образование наледи, но оказываются настоящей бедой для обуви. Снег и грязь смешиваются с химикатами, а затем оседают на материале. Влага способствует впитыванию соли и других компонентов, из-за чего появляются некрасивые пятна, трещины и даже деформация материала.