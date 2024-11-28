Белые пятна на сапогах? Простые способы спасти обувь от реагентов зимой

Posted 28 ноября, 11:34
Published 28 ноября, 11:34
Modified 28 ноября, 11:36
Updated 28 ноября, 11:36
Осенью и зимой улицы обрабатывают специальными составами — реагентами. Они предотвращают образование наледи, но оказываются настоящей бедой для обуви. Снег и грязь смешиваются с химикатами, а затем оседают на материале. Влага способствует впитыванию соли и других компонентов, из-за чего появляются некрасивые пятна, трещины и даже деформация материала.
— Реагенты проникают в структуру кожи или замши, разрушают их, делая обувь уязвимой. Важно защищать обувь заранее и правильно ее очищать, чтобы продлить срок службы, — делится эксперт по обуви Леон, ведущий и эксперт канала «Академия ремонта и покраски кожи».
Самый действенный способ борьбы с реагентами — предотвратить их воздействие.
Рынок водозащитных спреев предлагает множество вариантов. Для универсального использования подойдут спреи, подходящие сразу для нескольких типов материалов: кожи, замши и нубука. Среди популярных марок, заслуживших доверие, выделяются:
Цены на спреи варьируются от 300 до 700 рублей за баллончик.
Чтобы водоотталкивающее средство максимально эффективно защитило обувь, важно соблюдать технологию его нанесения:
Если обувь из грубой кожи, дополнительно используйте воски или масла. Они питают материал и делают его устойчивым к соли. Например, воски от Nikwax или Granger's стоят около 600 рублей.
Иногда меры профилактики оказываются недостаточными, и на обуви проступают белые следы. Вот несколько проверенных способов справиться с ними.
Мыльный раствор также подойдет, но действует мягче. Используйте его для деликатных материалов, таких как замша.
Если пятна от реагентов на гладкой коже, действуйте так:
После обработки нанесите бесцветный или подходящий по цвету обувной крем, чтобы восстановить блеск и эластичность.
Замша требует бережного ухода. Используйте пены или концентраты, предназначенные для этого материала. Левон советует средство Special Concentrate для замши, которое очищает и сохраняет цвет.
Стоимость таких средств варьируется от 500 до 1000 рублей.
Если пятна от соли слишком сильные, попробуйте следующий способ:
Этот метод эффективен для сложных случаев, но требует терпения.
После любой обработки дайте обуви высохнуть естественным путем. Ни в коем случае не сушите ее феном или на батарее — это деформирует материал.
Для сохранения формы используйте формодержатели. Если их нет, замените обычной бумагой, но избегайте газет — типографская краска может оставить следы.
— Зимой обувь нуждается в систематическом уходе. Если очищать и защищать ее регулярно, можно значительно продлить срок службы и сохранить привлекательный вид, — поделился эксперт.
Ранее эксперты рассказали, как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь.