Бастрыкин взялся за уфимскую разруху

Posted 28 ноября, 08:38
Published 28 ноября, 08:38
Modified 28 ноября, 08:50
Updated 28 ноября, 08:50
Жильцы дома во 2-м Дуванском переулке в Уфе продолжают находиться в аварийном доме, несмотря на решение суда о расселении опасного для людей строения.
Этот 13-квартирный дом площадью 292.2 квадратных метра, построенный еще в 1957 году, признали аварийным почти пять лет назад — в 2020 году. Старый деревянный дом, верно, уже начал гнить, а ржавая металлическая крыша уж точно не создает ощущение безопасности и защиты от протечки, как и прогнившие ограждения из старых досок и металла, явно не препятствующие нежеланным гостям.
Суд признал, что проживание там опасно для жизни и здоровья людей, однако расселение до сих пор не произошло. В региональном управлении ведомства возбудили дело за халатность, а контроль над историей взял Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
Это уже не первая ситуация, связанная с уфимскими бараками, заинтересовавшая Бастрыкина. Ранее глава Следкома заинтересовался историей 53-летней матерью погибшего ветерана боевых действий, вынужденной жить в аварийном доме.
Также Бастрыкин взял под личный контроль дело об агрессивных дворнягах в Башкирии.