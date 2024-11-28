mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:38

Published 28 ноября, 08:38

Modified 28 ноября, 08:50

Updated 28 ноября, 08:50

Расселение дома в Уфе попало под контроль СК РФ

Бастрыкин взялся за уфимскую разруху

28 ноября 2024, 08:38
Фото: 1MI.

Расселение дома в Уфе попало под контроль СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расселение еще одного уфимского барака, сообщил Следком Башкирии в четверг, 28 ноября.

Жильцы дома во 2-м Дуванском переулке в Уфе продолжают находиться в аварийном доме, несмотря на решение суда о расселении опасного для людей строения.

Фото: google.com

Этот 13-квартирный дом площадью 292.2 квадратных метра, построенный еще в 1957 году, признали аварийным почти пять лет назад — в 2020 году. Старый деревянный дом, верно, уже начал гнить, а ржавая металлическая крыша уж точно не создает ощущение безопасности и защиты от протечки, как и прогнившие ограждения из старых досок и металла, явно не препятствующие нежеланным гостям.

Суд признал, что проживание там опасно для жизни и здоровья людей, однако расселение до сих пор не произошло. В региональном управлении ведомства возбудили дело за халатность, а контроль над историей взял Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Это уже не первая ситуация, связанная с уфимскими бараками, заинтересовавшая Бастрыкина. Ранее глава Следкома заинтересовался историей 53-летней матерью погибшего ветерана боевых действий, вынужденной жить в аварийном доме.

Также Бастрыкин взял под личный контроль дело об агрессивных дворнягах в Башкирии.

Москву заинтересовал уфимский барак
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из УфыБастрыкина заинтересовали уколы красоты из БашкирииУфу уплотнят высотками
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Аварийное жилье#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Следком Башкортостана#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Аварийные дома#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Расселение#Бастрыкин#Следственный комитет#Следком России#Следком РБ#Следком Башкирии#Барак#Бараки#Аварийные здания#Аварийное здание#Аварийное состояние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика