Бастрыкин взялся за уфимскую разруху

Этот 13-квартирный дом площадью 292.2 квадратных метра, построенный еще в 1957 году, признали аварийным почти пять лет назад — в 2020 году. Старый деревянный дом, верно, уже начал гнить, а ржавая металлическая крыша уж точно не создает ощущение безопасности и защиты от протечки, как и прогнившие ограждения из старых досок и металла, явно не препятствующие нежеланным гостям.