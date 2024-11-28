Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия

В 2024 году завод планирует выпустить 135 тыс. тонн подсолнечного и 9 тыс. тонн рапсового масла. Рапсовое масло активно поставляется на экспорт, в том числе в Китай. В ноябре 2024 года была отправлена партия в 2,2 тыс. тонн, до конца года планируется отправка еще четырех партий (что составит более 10 тонн).