Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия

Posted 28 ноября, 07:36
Published 28 ноября, 07:36
Modified 28 ноября, 07:38
Updated 28 ноября, 07:38
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил важность масложировой промышленности для Башкирии, подчеркнув роль Чишминского МЭЗ и компании «Элеватор» в обеспечении населения и экспорте продукции АПК. Завод перерабатывает значительные объемы подсолнечника и рапса, производя свыше 300 тонн растительного масла ежедневно. В последние годы завод инвестировал в модернизацию почти миллиард рублей, повысив производительность и снизив потери в производстве.
В 2024 году завод планирует выпустить 135 тыс. тонн подсолнечного и 9 тыс. тонн рапсового масла. Рапсовое масло активно поставляется на экспорт, в том числе в Китай. В ноябре 2024 года была отправлена партия в 2,2 тыс. тонн, до конца года планируется отправка еще четырех партий (что составит более 10 тонн).
— В условиях санкций для чишминцев здесь открылись безграничные возможности. И что еще очень важно — это выгода для наших фермеров, выращивающих рапс и подсолнечник. Производственные мощности Чишминского завода и потенциал башкирских аграриев в целом высоко оценил и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Николаевич, — комментирует Андрей Назаров.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан продолжает наращивать экспорт молочной продукции, отправив в Узбекистан очередную партию товаров.