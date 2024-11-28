mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 07:36

Published 28 ноября, 07:36

Modified 28 ноября, 07:38

Updated 28 ноября, 07:38

Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия

Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия

28 ноября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Производство
Чишминский маслоэкстракционный завод Башкортостана наращивает экспортные поставки растительного масла, активно отправляя продукцию в Китай, сообщает в четверг, 28 ноября, Премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил важность масложировой промышленности для Башкирии, подчеркнув роль Чишминского МЭЗ и компании «Элеватор» в обеспечении населения и экспорте продукции АПК. Завод перерабатывает значительные объемы подсолнечника и рапса, производя свыше 300 тонн растительного масла ежедневно. В последние годы завод инвестировал в модернизацию почти миллиард рублей, повысив производительность и снизив потери в производстве.

В 2024 году завод планирует выпустить 135 тыс. тонн подсолнечного и 9 тыс. тонн рапсового масла. Рапсовое масло активно поставляется на экспорт, в том числе в Китай. В ноябре 2024 года была отправлена партия в 2,2 тыс. тонн, до конца года планируется отправка еще четырех партий (что составит более 10 тонн).

— В условиях санкций для чишминцев здесь открылись безграничные возможности. И что еще очень важно — это выгода для наших фермеров, выращивающих рапс и подсолнечник. Производственные мощности Чишминского завода и потенциал башкирских аграриев в целом высоко оценил и вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Николаевич, — комментирует Андрей Назаров.
Башкирия накормит Узбекистан
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, Башкортостан продолжает наращивать экспорт молочной продукции, отправив в Узбекистан очередную партию товаров.

Читайте также:
Салават из-за смога ввел особый режимВ Башкирии выросли цены на 10 популярных продуктовМассовое ДТП остановило движение в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Санкции#Инвестиции#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Аграрии#Производство#Белорецк#Китай#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Фермеры#Мелеуз#Экспорт#Подсолнечник#Чишминский маслоэкстракционный завод#Масложировая промышленность#Растительное масло#Рапс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика