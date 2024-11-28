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Posted 28 ноября, 06:15

Published 28 ноября, 06:15

Modified 28 ноября, 06:52

Updated 28 ноября, 06:52

Башкирия накормит Узбекистан

Башкирия накормит Узбекистан

28 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI.
Башкортостан продолжает наращивать экспорт молочной продукции, отправив в Узбекистан очередную партию товаров, сообщает в четверг, 28 ноября, Россельхознадзор РБ.

Согласно последним данным, с 22 по 25 ноября 2024 года Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан проконтролировало экспорт трех партий сухой молочной сыворотки в Узбекистан. Общий вес отгруженной продукции составил 63 тонны. Производитель, Белебеевский молочный комбинат, успешно прошел экспортную сертификацию и теперь включен в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер».

Кроме того, ветеринарные специалисты на государственной границе России выдали необходимые экспортные ветеринарные свидетельства через систему ФГИС «Меркурий». Следует отметить, что в 2024 году Республика Башкортостан уже отгрузила более 500 тонн молочной продукции в Узбекистан.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии импорт привычной и для отечественного производителя плодоовощной продукции бьет «рекорды».

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