Башкирия накормит Узбекистан

Posted 28 ноября, 06:15
Published 28 ноября, 06:15
Modified 28 ноября, 06:52
Updated 28 ноября, 06:52
Согласно последним данным, с 22 по 25 ноября 2024 года Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан проконтролировало экспорт трех партий сухой молочной сыворотки в Узбекистан. Общий вес отгруженной продукции составил 63 тонны. Производитель, Белебеевский молочный комбинат, успешно прошел экспортную сертификацию и теперь включен в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер».
Кроме того, ветеринарные специалисты на государственной границе России выдали необходимые экспортные ветеринарные свидетельства через систему ФГИС «Меркурий». Следует отметить, что в 2024 году Республика Башкортостан уже отгрузила более 500 тонн молочной продукции в Узбекистан.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии импорт привычной и для отечественного производителя плодоовощной продукции бьет «рекорды».