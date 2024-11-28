Башкирия накормит Узбекистан

Кроме того, ветеринарные специалисты на государственной границе России выдали необходимые экспортные ветеринарные свидетельства через систему ФГИС «Меркурий». Следует отметить, что в 2024 году Республика Башкортостан уже отгрузила более 500 тонн молочной продукции в Узбекистан.