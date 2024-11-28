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Posted 28 ноября, 14:39

Published 28 ноября, 14:39

Modified 28 ноября, 14:43

Updated 28 ноября, 14:43

«Авито» готовится выйти на рынок временной занятости

«Авито» готовится выйти на рынок временной занятости

28 ноября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сервис «Авито» создал в структуре группы отдельные юридические лица для развития новой бизнес-модели по направлению временной занятости, сообщает пресс-служба компании.

Так, в ЕГРЮЛ опубликована информация, согласно которой ООО «Авито Холдинг» стало учредителем ООО «Авито Гиг Решения» и ООО «Авито Консалт».

По информации пресс-службы, создание юрлиц — необходимый технический шаг для развития направления временной занятости как отдельного продукта. Выделение данного направления в отдельные юридические лица позволит запустить необходимые регистрационные и юридические процессы.

«В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. „Авито Работа“ видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка», — говорится в сообщении пресс-службы.

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