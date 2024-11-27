Жителя Башкирии убили на месте измены

Зверское убийство совершил хозяин квартиры — в роковой день мужчина решил вернуться пораньше и поймал супругу за изменой и набросился на незваного гостя с табуреткой, а затем избил того бутылкой. Лежавшего без сознания оппонента он, судя по всему, позже облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.