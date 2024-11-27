Жителя Башкирии убили на месте измены

Posted 27 ноября, 14:22
Published 27 ноября, 14:22
Modified 27 ноября, 19:27
Updated 27 ноября, 19:27
Бездыханное тело убитого горожанина нашли в квартире по улице 70-летия Октября. Прибывшие на место полицейские и спасатели стали свидетелями жуткой картины: стена в коридоре была измазана кровью, а на полу лежал обугленный человек.
Зверское убийство совершил хозяин квартиры — в роковой день мужчина решил вернуться пораньше и поймал супругу за изменой и набросился на незваного гостя с табуреткой, а затем избил того бутылкой. Лежавшего без сознания оппонента он, судя по всему, позже облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.
Женщина всё это время пыталась остановить убийцу, однако в ответ сама получила множество ударов и потеряла сознание.
Подозреваемого уже задержали, правоохранители возбудили уголовное дело. После отправки материалов в суд заключил мужчину под стражу.
Ранее Mkset сообщил о том, что в Башкирии завершили расследование по делу об убийстве 14-летней девочки.