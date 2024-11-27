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Posted 27 ноября, 14:22

Published 27 ноября, 14:22

Modified 27 ноября, 19:27

Updated 27 ноября, 19:27

Жителя Башкирии убили на месте измены

Жителя Башкирии убили на месте измены

27 ноября 2024, 14:22
Фото: МВД по РБ.
Туймазинец до смерти забил и поджёг 58-летнего мужчину, «застукав» его со своей женой — сообщила пресс-служба МВД в среду, 27 ноября.

Бездыханное тело убитого горожанина нашли в квартире по улице 70-летия Октября. Прибывшие на место полицейские и спасатели стали свидетелями жуткой картины: стена в коридоре была измазана кровью, а на полу лежал обугленный человек.

Зверское убийство совершил хозяин квартиры — в роковой день мужчина решил вернуться пораньше и поймал супругу за изменой и набросился на незваного гостя с табуреткой, а затем избил того бутылкой. Лежавшего без сознания оппонента он, судя по всему, позже облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Женщина всё это время пыталась остановить убийцу, однако в ответ сама получила множество ударов и потеряла сознание.

Подозреваемого уже задержали, правоохранители возбудили уголовное дело. После отправки материалов в суд заключил мужчину под стражу.

Видео: МВД по РБ.
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Ранее Mkset сообщил о том, что в Башкирии завершили расследование по делу об убийстве 14-летней девочки.

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