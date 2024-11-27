Ядовитый туман накрыл Стерлитамак

Posted 27 ноября, 13:55
Published 27 ноября, 13:55
Modified 27 ноября, 19:28
Updated 27 ноября, 19:28
«Народный фронт» поделился с Mkset кадрами пейзажей утреннего города. Как рассказали редакции представители организации, общественники обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить местные предприятия.
В сообществе Vk «Стерлитамак, Дыши!» местные жители пишут, что неприятный запах в воздухе чувствовался ещё с вечера вторника, 26 ноября.
— Будто пылинки или соды, или цемента, в горле и в глазах дерёт, — пишет Мария И.
Местные власти никаких комментариев по поводу экологической обстановки в городе в эти дни не давали.
Как сообщал Mkset, во вторник, 26 ноября, густые чёрные облака заметили в Уфе над промзоной. Синоптики заявили, что причиной тому стал штиль и другие погодные условия.