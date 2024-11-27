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Posted 27 ноября, 13:55

Published 27 ноября, 13:55

Modified 27 ноября, 19:28

Updated 27 ноября, 19:28

Ядовитый туман накрыл Стерлитамак

Ядовитый туман накрыл Стерлитамак

27 ноября 2024, 13:55
Фото: vk.com/nf_ufa.
Сюжет
Экология
Второй по численности город Башкирии днём среды, 27 ноября, оказался укутан густым туманом — местные жители сообщили, что дышать в одном из районов стало крайне тяжело.

«Народный фронт» поделился с Mkset кадрами пейзажей утреннего города. Как рассказали редакции представители организации, общественники обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить местные предприятия.

В сообществе Vk «Стерлитамак, Дыши!» местные жители пишут, что неприятный запах в воздухе чувствовался ещё с вечера вторника, 26 ноября.

— Будто пылинки или соды, или цемента, в горле и в глазах дерёт, — пишет Мария И.

Местные власти никаких комментариев по поводу экологической обстановки в городе в эти дни не давали.

Видео: vk.com/nf_ufa.
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Как сообщал Mkset, во вторник, 26 ноября, густые чёрные облака заметили в Уфе над промзоной. Синоптики заявили, что причиной тому стал штиль и другие погодные условия.

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