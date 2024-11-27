Власти Уфы дали добро размещению «снегоплавилки» на месте леса

Posted 27 ноября, 05:51
Published 27 ноября, 05:51
Modified 27 ноября, 08:07
Updated 27 ноября, 08:07
Речь идёт о квартале, площадью в 126,2 га в границах Затонского и Алексеевского шоссе, а также улицы Природной и лесного массива. На этом месте планируют возвести как жилые здания, так и объекты социальной инфраструктуры.
Отдельно в документе отмечено, что в проекте стоит по возможности предусмотреть строительство нового снегоплавильного пункта. При этом планировка не должна противоречить экологическим ограничениям и вредить лесному фонду.
На проектирование компании «Еврострой-Уфа» дали 18 месяцев.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе решили застроить высотками другой квартал, находящийся в непосредственной близости с лесом.