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Posted 27 ноября, 05:51

Published 27 ноября, 05:51

Modified 27 ноября, 08:07

Updated 27 ноября, 08:07

В Уфе отдали под высотки квартал на 126 га

Власти Уфы дали добро размещению «снегоплавилки» на месте леса

27 ноября 2024, 05:51
Фото: mkset.ru.

В Уфе отдали под высотки квартал на 126 га

Администрация башкирской столицы разрешила начать проектирование новой планировки городских земель — соответствующий документ подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Речь идёт о квартале, площадью в 126,2 га в границах Затонского и Алексеевского шоссе, а также улицы Природной и лесного массива. На этом месте планируют возвести как жилые здания, так и объекты социальной инфраструктуры.

Отдельно в документе отмечено, что в проекте стоит по возможности предусмотреть строительство нового снегоплавильного пункта. При этом планировка не должна противоречить экологическим ограничениям и вредить лесному фонду.

На проектирование компании «Еврострой-Уфа» дали 18 месяцев.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе решили застроить высотками другой квартал, находящийся в непосредственной близости с лесом.

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