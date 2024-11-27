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Posted 27 ноября, 03:18

Published 27 ноября, 03:18

Modified 27 ноября, 03:18

Updated 27 ноября, 03:18

Алкоголь и сигареты в Уфе дороже, чем в Казани

Весело жить в Башкирии можно на ₽6`354

27 ноября 2024, 03:18
Фото: mkset.ru.

Алкоголь и сигареты в Уфе дороже, чем в Казани

Эксперты подсчитали расходы жителей регионов России и выяснили, где в РФ выгоднее всего жить любителям пенного и дымного удовольствия, сообщает портал Bankiros.ru в среду, 27 ноября.

Портал Bankiros.ru провел опрос пользователей своего ресурса и выяснил, сколько вина, пива и сигарет жители регионов России покупают ежемесячно. Авторы опроса выяснили, что в среднем россиян ежемесячно покупает три бутылки вина, четыре литра пива и 20 пачек сигарет. Аналитики выяснили, сколько такой весёлый набор, явно не лучшим образом сказывающийся на здоровье и продолжительности жизни, стоит по данным Росстата в каждом из регионов России и составили рейтинг субъектов РФ.

Дороже всего стандартный набор спиртного и табака обойдется, как всегда, жителям суровых регионов. Лидерство по дороговизне у Камчатского края, где такой комплект обойдется почти в ₽8 800. В Хабаровском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены на комплект из выпивки и двух блоков сигарет находятся в диапазоне ₽7 900 — ₽8 300. Впрочем, слишком сильно отрыва от «материковых» цен не вышло.

В среднем, в России набор вина, пива и сигарет на месяц обойдется в ₽6 644. В Башкирии комплект, что порадует фанатов вредных привычек, обойдется чуть дешевле — ₽6 354. Но и даже в этом вопросе Татарстан оказался выгоднее Башкортостана. В соседнем регионе набор стоит ₽6 083. Казалось бы, мелочь, но всё равно неприятно.

Самые выгодные цены за не самый здоровый образ жизни оказались в Волгоградской области — всего ₽5 717 за набор товаров. Авторы рейтинга указывают, что в обзор попали не все субъекты России, так как в некоторых из них государственные статистические службы не выяснили цены на товары.


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