Весело жить в Башкирии можно на ₽6`354

Posted 27 ноября, 03:18
Published 27 ноября, 03:18
Modified 27 ноября, 03:18
Updated 27 ноября, 03:18
Портал Bankiros.ru провел опрос пользователей своего ресурса и выяснил, сколько вина, пива и сигарет жители регионов России покупают ежемесячно. Авторы опроса выяснили, что в среднем россиян ежемесячно покупает три бутылки вина, четыре литра пива и 20 пачек сигарет. Аналитики выяснили, сколько такой весёлый набор, явно не лучшим образом сказывающийся на здоровье и продолжительности жизни, стоит по данным Росстата в каждом из регионов России и составили рейтинг субъектов РФ.
Дороже всего стандартный набор спиртного и табака обойдется, как всегда, жителям суровых регионов. Лидерство по дороговизне у Камчатского края, где такой комплект обойдется почти в ₽8 800. В Хабаровском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены на комплект из выпивки и двух блоков сигарет находятся в диапазоне ₽7 900 — ₽8 300. Впрочем, слишком сильно отрыва от «материковых» цен не вышло.
В среднем, в России набор вина, пива и сигарет на месяц обойдется в ₽6 644. В Башкирии комплект, что порадует фанатов вредных привычек, обойдется чуть дешевле — ₽6 354. Но и даже в этом вопросе Татарстан оказался выгоднее Башкортостана. В соседнем регионе набор стоит ₽6 083. Казалось бы, мелочь, но всё равно неприятно.
Самые выгодные цены за не самый здоровый образ жизни оказались в Волгоградской области — всего ₽5 717 за набор товаров. Авторы рейтинга указывают, что в обзор попали не все субъекты России, так как в некоторых из них государственные статистические службы не выяснили цены на товары.