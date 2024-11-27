Весело жить в Башкирии можно на ₽6`354

Дороже всего стандартный набор спиртного и табака обойдется, как всегда, жителям суровых регионов. Лидерство по дороговизне у Камчатского края, где такой комплект обойдется почти в ₽8 800. В Хабаровском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены на комплект из выпивки и двух блоков сигарет находятся в диапазоне ₽7 900 — ₽8 300. Впрочем, слишком сильно отрыва от «материковых» цен не вышло.



В среднем, в России набор вина, пива и сигарет на месяц обойдется в ₽6 644. В Башкирии комплект, что порадует фанатов вредных привычек, обойдется чуть дешевле — ₽6 354. Но и даже в этом вопросе Татарстан оказался выгоднее Башкортостана. В соседнем регионе набор стоит ₽6 083. Казалось бы, мелочь, но всё равно неприятно.