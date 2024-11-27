В Уфе утвердили тарифы на парковку

Posted 27 ноября, 11:42
Published 27 ноября, 11:42
Modified 27 ноября, 12:00
Updated 27 ноября, 12:00
В Уфе вступило в силу новое постановление, касающееся платы за пользование платными парковками. Согласно документу, который был опубликован мэрией, стоимость парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Уфе составит 40 рублей в час.
— Это решение было принято в соответствии с рядом федеральных законов и методик расчета, которые регулируют порядок установления тарифов на платные парковки. Плата будет взиматься за пользование парковочными местами, которые находятся на территории городского округа, — указано в документе мэрии Уфы.
Стоит отметить, что точная дата начала работы платных парковок в Уфе пока не определена.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют ужесточить правила для автомобилистов, соответствующий проект разработал Минтранс Республики.