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Posted 27 ноября, 11:42

Published 27 ноября, 11:42

Modified 27 ноября, 12:00

Updated 27 ноября, 12:00

В Уфе утвердили тарифы на парковку

В Уфе утвердили тарифы на парковку

27 ноября 2024, 11:42
Фото: mkset.ru.
Мэрия Уфы в среду, 27 ноября, официально объявила о введении тарифов для платных парковок на территории муниципалитета.
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В Уфе вступило в силу новое постановление, касающееся платы за пользование платными парковками. Согласно документу, который был опубликован мэрией, стоимость парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Уфе составит 40 рублей в час.

— Это решение было принято в соответствии с рядом федеральных законов и методик расчета, которые регулируют порядок установления тарифов на платные парковки. Плата будет взиматься за пользование парковочными местами, которые находятся на территории городского округа, — указано в документе мэрии Уфы.

Стоит отметить, что точная дата начала работы платных парковок в Уфе пока не определена.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют ужесточить правила для автомобилистов, соответствующий проект разработал Минтранс Республики.

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