В Уфе подорожал проезд

Posted 27 ноября, 14:40
Published 27 ноября, 14:40
Modified 27 ноября, 19:24
Updated 27 ноября, 19:24
Речь идёт об автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.
Мэрия дежурно объяснила повышения тарифов, как и прежде, общей инфляцией и, в частности, ростом цен на обслуживание транспортного парка, а также услуги автосалонов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии водитель отказался принимать оплату банковской картой и «похитил» пассажира, не давая ему покинуть автобус.