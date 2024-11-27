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Posted 27 ноября, 14:40

Published 27 ноября, 14:40

Modified 27 ноября, 19:24

Updated 27 ноября, 19:24

В Уфе подорожал проезд

В Уфе подорожал проезд

27 ноября 2024, 14:40
Фото: 1MI.
В столице Башкирии одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы на билеты в общественном транспорте — проинформировали в городской администрации в среду, 27 ноября.

Речь идёт об автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.

Мэрия дежурно объяснила повышения тарифов, как и прежде, общей инфляцией и, в частности, ростом цен на обслуживание транспортного парка, а также услуги автосалонов.

Водитель украл пассажира в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии водитель отказался принимать оплату банковской картой и «похитил» пассажира, не давая ему покинуть автобус.

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