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Posted 27 ноября, 17:59

Published 27 ноября, 17:59

Modified 27 ноября, 19:17

Updated 27 ноября, 19:17

В Уфе открыли новую дорогу

В Уфе открыли новую дорогу

27 ноября 2024, 17:59
Фото: Антон Тарасов / Telegram.
В столице Башкирии в среду, 27 ноября, состоялся запуск новой проезжей части — отчитался глава Дёмского района Уфы Антон Тарасов.

Речь идёт о дороге, соединяющей улицу Акварельную с Бульваром Влюблённых. Табличка «проезд закрыт», долгое время стоявшая в начале улицы, была убрана после завершения ремонтных работ.

У себя на личных ресурсах чиновник разместил торжественный видеоролик к открытию дороги. Глава муниципальной администрации упомянул, что возводилась улица по федеральной программе «Стимул».

В Уфе утвердили тарифы на парковку
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Ранее Mkset сообщал о том, что администрация Уфы утвердили тарифы на платную парковку в черте города. Отметим, что муниципальных платных парковочных мест в городе пока нет, в столице Башкирии подобные территории — исключительно коммерческие.

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