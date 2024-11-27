В Уфе открыли новую дорогу

Posted 27 ноября, 17:59
Published 27 ноября, 17:59
Modified 27 ноября, 19:17
Updated 27 ноября, 19:17
Речь идёт о дороге, соединяющей улицу Акварельную с Бульваром Влюблённых. Табличка «проезд закрыт», долгое время стоявшая в начале улицы, была убрана после завершения ремонтных работ.
У себя на личных ресурсах чиновник разместил торжественный видеоролик к открытию дороги. Глава муниципальной администрации упомянул, что возводилась улица по федеральной программе «Стимул».
Ранее Mkset сообщал о том, что администрация Уфы утвердили тарифы на платную парковку в черте города. Отметим, что муниципальных платных парковочных мест в городе пока нет, в столице Башкирии подобные территории — исключительно коммерческие.