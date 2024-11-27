В Уфе могут продлить автобусный маршрут

Администрация Уфы в ответ допустила возможность ввода новой остановки, однако никаких обещаний по изменению маршрута не давала — вопрос должны будут вынести на обсуждение межведомственной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обговорить проблему власти собираются до конца ноября 2024 года.