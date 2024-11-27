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Posted 27 ноября, 05:40

Published 27 ноября, 05:40

Modified 27 ноября, 08:09

Updated 27 ноября, 08:09

В Уфе могут продлить автобусный маршрут

В Уфе могут продлить автобусный маршрут

27 ноября 2024, 05:40
Фото: mkset.ru.
«Башавтотранс» может пересмотреть один из своих маршрутов после обращений к властям — сообщили в мэрии региональной столицы.

Речь идёт об автобусы №9, маршрут которого пролегает от «Колхозного рынка» (ТЦ Меркурий) до улицы Молодёжной в селе Старые Турбаслы — населённого пункта в черте Уфы.

Местные жители просили продлить схему следования автобуса до улицы Радужной в конце села. С последней остановки до домов на этой улице людям приходится преодолевать от 0,5 до 1,5 км.

— Очень тяжело и холодно проходить половину деревни с остановки до дома. Дети, родители болеют, — описала свой крик души к властям Вилена А.

Администрация Уфы в ответ допустила возможность ввода новой остановки, однако никаких обещаний по изменению маршрута не давала — вопрос должны будут вынести на обсуждение межведомственной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обговорить проблему власти собираются до конца ноября 2024 года.

Фото: скриншот 2ГИС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель маршрутки отказался принимать оплату банковской картой и «похитил» человека, не позволяя ему выйти из автобуса.

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