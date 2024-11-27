В центре Уфы появятся новые улицы

Как стало известно, на 45-м заседании депутатов Горсовета города Уфы было принято решение о создании двух новых улиц и сквера, посвященного 450-летию столицы Башкортостана. Сквер расположится на улице Кирова, рядом с Государственным концертным залом «Башкортостан». Планируется установка малых архитектурных форм, которые будут отражать значимые события юбилейного года.