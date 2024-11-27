В центре Уфы появятся новые улицы

Posted 27 ноября, 12:33
Published 27 ноября, 12:33
Modified 27 ноября, 12:35
Updated 27 ноября, 12:35
Как стало известно, на 45-м заседании депутатов Горсовета города Уфы было принято решение о создании двух новых улиц и сквера, посвященного 450-летию столицы Башкортостана. Сквер расположится на улице Кирова, рядом с Государственным концертным залом «Башкортостан». Планируется установка малых архитектурных форм, которые будут отражать значимые события юбилейного года.
Кроме того, в Кировском районе появятся две новые улицы, названные в честь выдающихся личностей.
Первая — улица Башира Рамеева, протяженностью 0,8 км, будет проходить от улицы Айской до Бакалинской параллельно улице Менделеева. Башир Рамеев известен как советский учёный-изобретатель, который разработал первые советские электронные вычислительные машины и принимал участие в Великой Отечественной войне.
Вторая новая улица — улица Генерала Махмута Гареева, длиной 0,5 км, расположится между улицами Маршала Пстыго и Академика Курчатова. Генерал Гареев был выдающимся военачальником и теоретиком, а также доктором наук и профессором.
Как ранее сообщал Mkset, мэрия башкирской столицы дала добро на программу комплексного развития участка земли в центре города.