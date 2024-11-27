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Posted 27 ноября, 12:33

Published 27 ноября, 12:33

Modified 27 ноября, 12:35

Updated 27 ноября, 12:35

В центре Уфы появятся новые улицы

В центре Уфы появятся новые улицы

27 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI.
В Кировском районе запланировано создание двух новых улиц и сквера, что было одобрено на заседании Горсовета, сообщает в среду, 27 ноября, глава района Илвир Нурдавлятов.

Как стало известно, на 45-м заседании депутатов Горсовета города Уфы было принято решение о создании двух новых улиц и сквера, посвященного 450-летию столицы Башкортостана. Сквер расположится на улице Кирова, рядом с Государственным концертным залом «Башкортостан». Планируется установка малых архитектурных форм, которые будут отражать значимые события юбилейного года.

Кроме того, в Кировском районе появятся две новые улицы, названные в честь выдающихся личностей.

Первая — улица Башира Рамеева, протяженностью 0,8 км, будет проходить от улицы Айской до Бакалинской параллельно улице Менделеева. Башир Рамеев известен как советский учёный-изобретатель, который разработал первые советские электронные вычислительные машины и принимал участие в Великой Отечественной войне.

Вторая новая улица — улица Генерала Махмута Гареева, длиной 0,5 км, расположится между улицами Маршала Пстыго и Академика Курчатова. Генерал Гареев был выдающимся военачальником и теоретиком, а также доктором наук и профессором.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Как ранее сообщал Mkset, мэрия башкирской столицы дала добро на программу комплексного развития участка земли в центре города.

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