mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:42

Published 27 ноября, 12:42

Modified 27 ноября, 12:46

Updated 27 ноября, 12:46

В России пройдет олимпиада по кибербезопасности

В России пройдет олимпиада по кибербезопасности

27 ноября 2024, 12:42
Фото: 1MI.
В России стартовала организованная АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры РФ онлайн-олимпиада, направленная на повышение уровня киберграмотности среди школьников.

Дети проверят свои знания о покупках в интернете, работе с искусственным интеллектом и других распространенных инструментах всемирной сети.

Участие в олимпиаде смогут принять ученики 1-11 классов на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Ранее испытать свои силы могли только старшеклассники. Игровой формат заданий поможет учащимся освоить правила безопасного поведения в сети и развить навыки работы с информацией.

В этом году участникам предстоит изучить такие темы, как безопасность онлайн-покупок, создание надежных паролей, грамотное использование гаджетов, работа с искусственным интеллектом, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами.

Комментируя предстоящее мероприятие, заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что вместе с постоянно развивающейся интернет-средой возникают и риски для цифровой безопасности. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» предоставляет школьникам уникальную возможность проверить свои знания и навыки в этой важной области. Партнером всероссийской онлайн-олимпиады стала компания «Авито». Директор департамента доверия и безопасности платформы Наталья Юматова отметила, что компания уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности: именно детская аудитория откликается на них особенно активно.

«В рамках олимпиады мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — говорит Юматова.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика