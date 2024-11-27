В России пройдет олимпиада по кибербезопасности

Комментируя предстоящее мероприятие, заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что вместе с постоянно развивающейся интернет-средой возникают и риски для цифровой безопасности. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» предоставляет школьникам уникальную возможность проверить свои знания и навыки в этой важной области. Партнером всероссийской онлайн-олимпиады стала компания «Авито». Директор департамента доверия и безопасности платформы Наталья Юматова отметила, что компания уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности: именно детская аудитория откликается на них особенно активно.