В России пройдет олимпиада по кибербезопасности

Posted 27 ноября, 12:42
Published 27 ноября, 12:42
Modified 27 ноября, 12:46
Updated 27 ноября, 12:46
Дети проверят свои знания о покупках в интернете, работе с искусственным интеллектом и других распространенных инструментах всемирной сети.
Участие в олимпиаде смогут принять ученики 1-11 классов на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Ранее испытать свои силы могли только старшеклассники. Игровой формат заданий поможет учащимся освоить правила безопасного поведения в сети и развить навыки работы с информацией.
В этом году участникам предстоит изучить такие темы, как безопасность онлайн-покупок, создание надежных паролей, грамотное использование гаджетов, работа с искусственным интеллектом, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами.
Комментируя предстоящее мероприятие, заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что вместе с постоянно развивающейся интернет-средой возникают и риски для цифровой безопасности. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» предоставляет школьникам уникальную возможность проверить свои знания и навыки в этой важной области. Партнером всероссийской онлайн-олимпиады стала компания «Авито». Директор департамента доверия и безопасности платформы Наталья Юматова отметила, что компания уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности: именно детская аудитория откликается на них особенно активно.
«В рамках олимпиады мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — говорит Юматова.