В Башкирии водитель без прав покалечил двухлетнего брата

Posted 27 ноября, 05:23
Published 27 ноября, 05:23
Modified 27 ноября, 08:10
Updated 27 ноября, 08:10
Судебные разбирательства показали, что мужчина сел за руль автомобиля ГАЗ и, установив коробку передач в нейтральное положение, не смог предотвратить его движение. В результате машина покатилась назад и наехала на маленького ребенка.
Травмы, полученные двухлетним мальчиком, оказались тяжелыми, что стало причиной для возбуждения уголовного дела. На суде обвиняемый частично признал свою вину. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как ранее сообщал Mkset, в Бакалинском районе четыре молодые девушки решили встретить рассвет, но вместо этого их жизни закончились в результате ДТП.