В Башкирии обстреляли самолет

Posted 27 ноября, 09:45
Published 27 ноября, 09:45
Modified 27 ноября, 12:02
Updated 27 ноября, 12:02
Во вторник, 26 ноября, в 21:58 по местному времени сельскохозяйственный самолет Ан-2 следовал по маршруту Уфа — район Салават — Уфа. Однако в районе города Салават воздушное судно настигли из стрелкового оружия.
Командир воздушного судна панику не поднимал, спокойно доложив: «Попал под обстрел, утечки нет возвращаюсь на аэродром вылета Уфа, сигнал „Бедствия“ не объявлял».
Ранее Mkset сообщал, что вечером вторника, 26 ноября, жители Салавата сообщали об атаке региона беспилотниками. Инсайдерские телеграмм-каналы опубликовали фото неопознанного объекта, утверждая, что в небе — вражеский дрон самолётного типа. С таким БПЛА легко спутать гражданский «кукурузник».
Жители Салавата писали, что слышали сирену и стрельбу. Вероятнее всего, что «беспилотником» оказался именно этот российский Ан-2, так как информацию о нападении власти опровергли.