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Posted 27 ноября, 09:45

Published 27 ноября, 09:45

Modified 27 ноября, 12:02

Updated 27 ноября, 12:02

В Башкирии обстреляли самолет

В Башкирии обстреляли самолет

27 ноября 2024, 09:45
Фото: https://t.me/aviaincident
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Сюжет
Атака беспилотников в Башкирии
В районе Салавата самолет подвергся вооруженному приветствию: воздушное судно срочно вернулось в аэропорт вылета в Уфе, сообщил Telegram-канал «Aviaicident» в среду, 27 ноября.
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Во вторник, 26 ноября, в 21:58 по местному времени сельскохозяйственный самолет Ан-2 следовал по маршруту Уфа — район Салават — Уфа. Однако в районе города Салават воздушное судно настигли из стрелкового оружия.

Командир воздушного судна панику не поднимал, спокойно доложив: «Попал под обстрел, утечки нет возвращаюсь на аэродром вылета Уфа, сигнал „Бедствия“ не объявлял».

В Башкирии сообщили об атаке беспилотников
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Ранее Mkset сообщал, что вечером вторника, 26 ноября, жители Салавата сообщали об атаке региона беспилотниками. Инсайдерские телеграмм-каналы опубликовали фото неопознанного объекта, утверждая, что в небе — вражеский дрон самолётного типа. С таким БПЛА легко спутать гражданский «кукурузник».

Фото: Mash Batash/Telegram, Честный Репортаж/Telegram.

Жители Салавата писали, что слышали сирену и стрельбу. Вероятнее всего, что «беспилотником» оказался именно этот российский Ан-2, так как информацию о нападении власти опровергли.

Беспилотник над Башкирией объяснили власти
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