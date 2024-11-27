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Posted 27 ноября, 07:09

Published 27 ноября, 07:09

Modified 27 ноября, 07:33

Updated 27 ноября, 07:33

В Уфе не завершено 11% Шакшинского моста

В Башкирии не могут определиться с датой открытия Шакшинского моста

27 ноября 2024, 07:09
Фото: пресс-служба правительства РБ.

В Уфе не завершено 11% Шакшинского моста

Власти Башкортостана отчитались о ходе ремонта переправы через реку Уфу из микрорайона Шакша — соответствующее сообщение разместила пресс-службе правительства региона.

Напомним, с 2023 года на путепроводе ведётся масштабный капитальный ремонт. Мост в 2024 году дважды полностью перекрывался на длительный срок. В последний раз такие ограничения вводились на месяц — в октябре–ноябре. На данный момент автомобилисты могут пользоваться лишь половиной моста — полное открытие путепровод ждёт лишь в декабре 2024 года.

В Уфе открыли Шакшинский мост
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К моменту публикации строительную готовность переправы оценивают в 89%. Сейчас на объекте трудятся порядка сотни человек.

Между тем конкретный срок открытия остаётся плавающим — в своих релизах различные ведомства называли даты 25 декабря и 27 декабря, правительство же остановилось на более размытом «конец 2024 года».

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