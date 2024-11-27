В Башкирии не могут определиться с датой открытия Шакшинского моста

Posted 27 ноября, 07:09
Published 27 ноября, 07:09
Modified 27 ноября, 07:33
Updated 27 ноября, 07:33
Напомним, с 2023 года на путепроводе ведётся масштабный капитальный ремонт. Мост в 2024 году дважды полностью перекрывался на длительный срок. В последний раз такие ограничения вводились на месяц — в октябре–ноябре. На данный момент автомобилисты могут пользоваться лишь половиной моста — полное открытие путепровод ждёт лишь в декабре 2024 года.
К моменту публикации строительную готовность переправы оценивают в 89%. Сейчас на объекте трудятся порядка сотни человек.
Между тем конкретный срок открытия остаётся плавающим — в своих релизах различные ведомства называли даты 25 декабря и 27 декабря, правительство же остановилось на более размытом «конец 2024 года».