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Posted 27 ноября, 08:59

Published 27 ноября, 08:59

Modified 27 ноября, 09:59

Updated 27 ноября, 09:59

В Башкирии наступает настоящая зима

В Башкирии наступает настоящая зима

27 ноября 2024, 08:59
Фото: 1MI.
В регион приходят первые значительные зимние морозы, сообщает в среду, 27 ноября, прогноз Башгидромета.

По прогнозам синоптиков, 28 ноября на территории Башкирии ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет легким, переменных направлений, с интенсивностью 0-5 м/с. Но не стоит расслабляться — температура воздуха ночью опустится до -5…-10°С, а в некоторых местах и до -11…-16°С. Днем столбик термометра покажет от 0 до -5°С.

В Уфе в четверг, 28 ноября, погода будет аналогичной: переменная облачность и без осадков. Ночью температура составит -5… -7°С, а на окраинах города может похолодать до -11°С. Днем в Уфе ожидается 0…-2°С. Специалисты отмечают, что на автодорогах региона ночью и утром местами возможен туман, что снизит видимость до 500-1000 метров.

Как ранее сообщал Mkset, городские службы Уфы неудачно подготовили знаменитый велопешеходный маршрут башкирской столицы к «зимней спячке».

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