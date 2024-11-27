В Башкирии наступает настоящая зима

В Уфе в четверг, 28 ноября, погода будет аналогичной: переменная облачность и без осадков. Ночью температура составит -5… -7°С, а на окраинах города может похолодать до -11°С. Днем в Уфе ожидается 0…-2°С. Специалисты отмечают, что на автодорогах региона ночью и утром местами возможен туман, что снизит видимость до 500-1000 метров.