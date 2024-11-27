Уфимцам предлагают купить бункер

Posted 27 ноября, 09:11
Published 27 ноября, 09:11
Modified 27 ноября, 09:54
Updated 27 ноября, 09:54
К сожалению, объявление о продажи бетонного укрытия не соответствовало правилам «Авито» и предложение удалили. Однако мы успели разыскать продавца — компанию по штамповке бункеров камерного варианта. Компания предлагает полный спектр услуг: производство укрытия, транспортировка и монтаж бункера.
Стоимость одного укрытия составляет ₽870 000 — однако, цена зависит от количества штук — чем больше, тем дешевле. Заметьте, что доставка и монтаж оплачивается отдельно. Например, если вы захотите поставить бункер в Стерлитамаке, придется доплатить ₽950 000.
Подобные укрытия, как пояснили в компании, используются на производствах для безопасности рабочих. Бомбоустойчивость и надежность сооружений на случай ядерной войны «никто не проверял», отметили в компании.
Ранее Mkset сообщал об атаке беспилотников на Башкирию.