Уфимцам предлагают купить бункер

Стоимость одного укрытия составляет ₽870 000 — однако, цена зависит от количества штук — чем больше, тем дешевле. Заметьте, что доставка и монтаж оплачивается отдельно. Например, если вы захотите поставить бункер в Стерлитамаке, придется доплатить ₽950 000.