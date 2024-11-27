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Posted 27 ноября, 09:11

Published 27 ноября, 09:11

Modified 27 ноября, 09:54

Updated 27 ноября, 09:54

Уфимцам предлагают купить бункер

Уфимцам предлагают купить бункер

27 ноября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Производство
Персональное укрытие на случай ядерной войны разместили через объявление на маркетплейсе «Авито» в среду, 27 ноября.

К сожалению, объявление о продажи бетонного укрытия не соответствовало правилам «Авито» и предложение удалили. Однако мы успели разыскать продавца — компанию по штамповке бункеров камерного варианта. Компания предлагает полный спектр услуг: производство укрытия, транспортировка и монтаж бункера.

Фото: https://гарудо.рф/

Стоимость одного укрытия составляет ₽870 000 — однако, цена зависит от количества штук — чем больше, тем дешевле. Заметьте, что доставка и монтаж оплачивается отдельно. Например, если вы захотите поставить бункер в Стерлитамаке, придется доплатить ₽950 000.

Подобные укрытия, как пояснили в компании, используются на производствах для безопасности рабочих. Бомбоустойчивость и надежность сооружений на случай ядерной войны «никто не проверял», отметили в компании.

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