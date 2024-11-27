Табачные магнаты Башкирии избежали тюрьмы

Posted 27 ноября, 18:07
Published 27 ноября, 18:07
Modified 27 ноября, 19:13
Updated 27 ноября, 19:13
Трое мужчин возрастом от 33 до 52 лет, как выяснил суд, в течение года скупали немаркированные сигареты для дальнейшей торговли. Всего правоохранители нашли у горе-предпринимателей 160`000 пачек на сумму более ₽18 млн. Товар хранился на складе в Стерлитамаке.
Бизнесмены своей вины не признали, однако суд назначим жителям Башкирии до 3-х лет условного лишения свободы и штрафы от ₽100 000 до ₽200 000.
Ранее Mkset сообщал, что смертельное отравление двух уфимцев газом — вина бизнеса.