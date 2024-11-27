Табачные магнаты Башкирии избежали тюрьмы

Трое мужчин возрастом от 33 до 52 лет, как выяснил суд, в течение года скупали немаркированные сигареты для дальнейшей торговли. Всего правоохранители нашли у горе-предпринимателей 160`000 пачек на сумму более ₽18 млн. Товар хранился на складе в Стерлитамаке.