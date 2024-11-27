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Posted 27 ноября, 18:07

Published 27 ноября, 18:07

Modified 27 ноября, 19:13

Updated 27 ноября, 19:13

Табачные магнаты Башкирии избежали тюрьмы

Табачные магнаты Башкирии избежали тюрьмы

27 ноября 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney.
Трое жителей Башкирии отделались условным сроком за многомиллионную контрабанду сигарет, сообщила прокурора Республики Башкортостан в среду, 27 ноября.

Трое мужчин возрастом от 33 до 52 лет, как выяснил суд, в течение года скупали немаркированные сигареты для дальнейшей торговли. Всего правоохранители нашли у горе-предпринимателей 160`000 пачек на сумму более ₽18 млн. Товар хранился на складе в Стерлитамаке.

Бизнесмены своей вины не признали, однако суд назначим жителям Башкирии до 3-х лет условного лишения свободы и штрафы от ₽100 000 до ₽200 000.

Ранее Mkset сообщал, что смертельное отравление двух уфимцев газом — вина бизнеса.

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