«Стильно, модно, молодежно»: зачем банки выпускают светящиеся карты

Ранее о выпуске лимитированных кредитных карт заявил Сбер. Каждая из карт, которых банком выпущено 100 тысяч, оснащена светодиодами, которые загораются, если ее приложить к терминалу для оплаты или к банкомату с бесконтактным модулем. Дебетовые карты с подсветкой выпускает Т-Банк в нескольких дизайнах: когда карту прикладывают к терминалу, у котика загораются глаза, у авто — задние фары, у маяка — сигнальный свет.