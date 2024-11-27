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Posted 27 ноября, 09:42

Published 27 ноября, 09:42

Modified 27 ноября, 09:44

Updated 27 ноября, 09:44

«Стильно, модно, молодежно»: зачем банки выпускают светящиеся карты

«Стильно, модно, молодежно»: зачем банки выпускают светящиеся карты

27 ноября 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня на рынке банковских карт великое множество предложений: можно подобрать карту любого цвета, дизайна и функционала.

Одной из последних модных тенденций становится выпуск карт со встроенными светодиодами — такая карта будет светиться при оплате в офлайн-магазине или при пользовании банкоматом.

Так, например, банк ВТБ запускает «светящуюся» дебетовую карту с гейм-дизайном. На карте изображен кибер-дракон, чьи глаза будут светиться при проведении офлайн-операций по карте.

— Аудитория геймеров растет с каждым годом: по открытым данным, в видеоигры ежедневно играют более половины россиян. Банки, реагируя на эту тенденцию, создают специальные предложения для геймеров, которые дают возможности не только управлять деньгами, но и получать дополнительные привилегии, такие как кешбэк или скидки на популярные товары. Это позволяет клиентам дополнительно «прокачать» свои финансовые навыки, а банкам — завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед, — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Ранее о выпуске лимитированных кредитных карт заявил Сбер. Каждая из карт, которых банком выпущено 100 тысяч, оснащена светодиодами, которые загораются, если ее приложить к терминалу для оплаты или к банкомату с бесконтактным модулем. Дебетовые карты с подсветкой выпускает Т-Банк в нескольких дизайнах: когда карту прикладывают к терминалу, у котика загораются глаза, у авто — задние фары, у маяка — сигнальный свет.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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