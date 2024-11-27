РЖД и «Казахстан темир жолы» договорились о стратегическом сотрудничестве

Posted 27 ноября, 18:32
Published 27 ноября, 18:32
Modified 29 ноября, 12:47
Updated 29 ноября, 12:47
Церемония подписания прошла в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Компании договорились координировать действия, направленные на повышение конкурентоспособности трансъевразийских перевозок, в которых задействована железнодорожная инфраструктура России и Казахстана.
Стороны совместно проведут анализ пропускной способности стыковых пунктов и прилегающих участков между АО «НК „КТЖ“ и ОАО „РЖД“ и выработают меры по их оптимальному использованию. На основе совместных исследований планируется синхронизировать развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в целях обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между Россией и Казахстаном.
Важным направлением сотрудничества является расширение и повышение эффективности транспортных связей между странами-участницами восточного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг», а также повышение объемов транзитных и двусторонних грузовых перевозок по нему. Компании планируют продолжить реализацию проекта по созданию единого логистического оператора на восточном маршруте коридора «Север — Юг».
ОАО «РЖД» и АО «НК „КТЖ“ намерены развивать цифровизацию перевозок для взаимодействия с клиентами в формате единого цифрового пространства. Также компании договорились о совместной реализации программ развития персонала и социальной сферы, включая стажировки молодых специалистов, реализацию программ для управленческих команд компаний, участие представителей АО „НК „КТЖ“ в ежегодных слетах молодежи ОАО „РЖД“.