Рождественский пост 2024: как продержаться и не сломаться

Posted 27 ноября, 04:42
Published 27 ноября, 04:42
Modified 27 ноября, 04:42
Updated 27 ноября, 04:42
Рождественский пост у православных пройдет с 28 ноября 2024 года до Сочельника в ночь с 6 на 7 января. 7 января 2025 года верующие отметят Рождество Христово. Праздник и станет первым днем без поста.
40 дней продлится период воздержания, который верующие люди относят к достаточно легкому. Ведь в определенные дни можно есть рыбу. Мясо, птица, молочные продукты, яйца. Алкоголь под запретом. Исключение — вино по воскресеньям и церковным праздникам в небольшом количестве. Рыба разрешена по понедельникам, вторникам, четвергам, в субботу и воскресенье.
Отказ от животной пищи может стать серьезным испытанием для организма, особенно для оказавшегося в таких условиях впервые. Возникает дефицит белка, потребляется больше углеводов. Недостаточное количество белка может стать причиной ослабленного иммунитета, повышенной восприимчивости к инфекциям, набора лишнего веса.
Чтобы избежать проблем со здоровьем во время поста, нужно позаботиться о восполнении недостатка белка растительной пищей. Его источниками являются бобовые (фасоль, чечевица, горох, бобы), орехи, грибы, соевые продукты.
Не стоит рассматривать пост как способ снижения веса. Диетологи утверждают, что в пост сложно соблюсти баланс основных полезных для организма веществ. Есть желание похудеть? Отнеситесь к этому разумно, запишитесь в спортзал. Пост — это не диета для снижения веса.
По мнению диетологов, в период ограничений важно получать все необходимые для организма вещества из доступных продуктов. Чем разнообразнее будет питание, тем меньше недостатка важных веществ. Во время поста полезные жиры — это растительные масла. Белки — это растительные белки (бобовые, грибы, орехи). Сложные углеводы, обеспечивающие энергией, крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб.
Основная цель поста — очищении души человека от страстей и духовный рост. Ограничение в еде — лишь инструмент для этого. Гораздо важнее в дни поста и в течение года ограничивать себя от злых поступков, раздражения и ссор, объясняют священнослужители в церкви.
Православные верующие держат пост для того, чтобы очистить душу перед встречей большого праздника. Самые главные праздники в православии — Рождество Христово и Пасха. В их преддверии самые продолжительные посты — Рождественский и Великий.
— Пост — это очень многогранное испытание. Конечно, отношение к ним меняется, мы постоянно меняемся. Но пост — это не просто: без молока, мяса и вкусняшек. Надо понимать, для чего ты это делаешь. У меня это просто война с собой каждый день. В любом случае я считаю, что пост держать надо. Получается, не получается — все равно надо. Только сражаясь каждый день со своими слабостями, мы потихоньку растём и духовно, — поделилась своим опытом уфимка Юлия.
— Я уделяла слишком много внимания еде. То одного хочется, то другого. Готовишь много, вкусно, разнообразно для всей семьи. Еда стала культом. Пост учит проще относиться к потреблению пищи. Чревоугодие на самом деле отнимает много времени, денег и здоровья. Во время поста учишься довольствоваться малым и есть простую еду. Начинаешь внимательнее относиться к более важным вещам: заботе о близких, терпению, смирению. Вот, по-моему, самые подходящие слова, — рассказала Светлана, прихожанка одной из городских церквей.
Соблюдение поста должно быть осознанным решением, так как подвергает организм серьезному испытанию. Лучше заранее проконсультироваться с врачом перед началом поста. К тому же стоит всерьез рассмотреть вариант консультации у врача перед началом поста. Особенно если у вас имеются хронические заболевания.
Пост не держат: дети, беременные и кормящие женщины, пожилые, люди с различными заболеваниями. Путешествующие, и те, кто занят тяжелым физическим трудом.
Современный образ жизни не подходит для строгого поста. Не стоит слишком усердствовать и пытаться держать строгий пост как это делают монахи. Ошибки и нарушения в питании, особенно у начинающих конечно будут. Если врач не рекомендует поститься, то можно отказаться лишь от сладостей или кофе.
— Каждый год я наблюдаю, как моя жена воодушевленно начинает держать строгий пост. Через неделю энтузиазм заканчивается. Настроение и самочувствие портится. В этом году я предложил ей не мучить свой организм, а отказаться от просмотра сериалов и зависания в смартфоне. Посмотрим что сложнее, — рассказываем Максим, Уфа.