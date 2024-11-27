Рождественский пост 2024: как продержаться и не сломаться

Соблюдение поста должно быть осознанным решением, так как подвергает организм серьезному испытанию. Лучше заранее проконсультироваться с врачом перед началом поста. К тому же стоит всерьез рассмотреть вариант консультации у врача перед началом поста. Особенно если у вас имеются хронические заболевания.