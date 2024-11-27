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Posted 27 ноября, 11:20

Published 27 ноября, 11:20

Modified 27 ноября, 11:34

Updated 27 ноября, 11:34

Методы борьбы со сном после обеда подсказала врач из Уфы

Режим и гидратация: как бороться с сонливостью рассказали в Башкирии

27 ноября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.

Методы борьбы со сном после обеда подсказала врач из Уфы

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева поделилась несколькими действенными способами справиться с послеобеденной сонливостью.
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Сонливость после питательного обеда — это распространенная проблема, знакомая многим. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала в беседе с UfaTime.ru в среду, 27 ноября, как избежать такой проблемы.

1. Сбалансированное питание.

Избегайте насыщенных обедов с высоким содержанием углеводов, которые могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Лучше отдавайте предпочтение блюдам, содержащим белки, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом.

2. Умеренное употребление кофеина.

Чашка кофе может помочь справиться с сонливостью, но будьте осторожны, чтобы не злоупотреблять, иначе это может негативно сказаться на вашем ночном отдыхе.

3. Небольшая прогулка.

Легкая физическая активность после обеда, например, короткая прогулка, улучшает кровообращение и помогает взбодриться.

4. Кратковременный дневной сон.

Дневной сон продолжительностью 10-20 минут может восстановить вашу энергию без последующего чувства вялости.

5. Гидратация.

Употребление достаточного количества жидкости в течение дня значительно помогает избежать усталости, вызванной обезвоживанием.

6. Прием пищи небольшими порциями.

Старайтесь есть меньшими порциями, но чаще. Это поможет избежать усталости, связанной с перееданием.

7. Регулярные обеденные перерывы.

Соблюдение четкого режима обедов помогает вашему организму адаптироваться и снижает вероятность возникновения послеобеденной сонливости.

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До этого Радий Хабиров публично отругал Министра здравоохранения Башкирии за трехнедельный прогул работы.

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