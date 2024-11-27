Режим и гидратация: как бороться с сонливостью рассказали в Башкирии

Posted 27 ноября, 11:20
Published 27 ноября, 11:20
Modified 27 ноября, 11:34
Updated 27 ноября, 11:34
Сонливость после питательного обеда — это распространенная проблема, знакомая многим. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала в беседе с UfaTime.ru в среду, 27 ноября, как избежать такой проблемы.
Избегайте насыщенных обедов с высоким содержанием углеводов, которые могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Лучше отдавайте предпочтение блюдам, содержащим белки, полезные жиры и углеводы с низким гликемическим индексом.
Чашка кофе может помочь справиться с сонливостью, но будьте осторожны, чтобы не злоупотреблять, иначе это может негативно сказаться на вашем ночном отдыхе.
Легкая физическая активность после обеда, например, короткая прогулка, улучшает кровообращение и помогает взбодриться.
Дневной сон продолжительностью 10-20 минут может восстановить вашу энергию без последующего чувства вялости.
Употребление достаточного количества жидкости в течение дня значительно помогает избежать усталости, вызванной обезвоживанием.
Старайтесь есть меньшими порциями, но чаще. Это поможет избежать усталости, связанной с перееданием.
Соблюдение четкого режима обедов помогает вашему организму адаптироваться и снижает вероятность возникновения послеобеденной сонливости.
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