Ребёнок выпал из окна в Уфе

Posted 27 ноября, 17:48
Published 27 ноября, 17:48
Modified 27 ноября, 19:18
Updated 27 ноября, 19:18
Происшествие случилось в микрорайоне Черниковка — на улице Богдана Хмельницкого в Уфе. Шестилетняя девочка играла на подоконнике квартиры на третьем этаже и облокотилась о москитную сетку, которую родители не стали снимать на зиму.
Завеса не выдержала ребёнка и рухнула вниз, а вслед за ней и сама девочка. Дома в этот момент находился отец, однако родитель, судя по всему, не смог углядеть за дочерью.
«Службу 112» вызвал на место очевидец, оказавшийся на месте в момент падения девочки. Ребёнок выжил, пострадавшую увезли в больницу.