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Posted 27 ноября, 17:48

Published 27 ноября, 17:48

Modified 27 ноября, 19:18

Updated 27 ноября, 19:18

Ребёнок выпал из окна в Уфе

Ребёнок выпал из окна в Уфе

27 ноября 2024, 17:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В столице Башкирии девочка дошкольного возраста упала на улицу из окна многоэтажки — сообщили в городском Управлении гражданской защиты в среду, 27 ноября.

Происшествие случилось в микрорайоне Черниковка — на улице Богдана Хмельницкого в Уфе. Шестилетняя девочка играла на подоконнике квартиры на третьем этаже и облокотилась о москитную сетку, которую родители не стали снимать на зиму.

Завеса не выдержала ребёнка и рухнула вниз, а вслед за ней и сама девочка. Дома в этот момент находился отец, однако родитель, судя по всему, не смог углядеть за дочерью.

«Службу 112» вызвал на место очевидец, оказавшийся на месте в момент падения девочки. Ребёнок выжил, пострадавшую увезли в больницу.

В Уфе прекратили поиски двоих детей
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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой ушли из дома и не вернулись двое детей.

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