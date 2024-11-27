Психологами в Уфе работают опасные шарлатаны

Posted 27 ноября, 10:39
Published 27 ноября, 10:39
Modified 27 ноября, 10:41
Updated 27 ноября, 10:41
Аналитики hh.ru представили результаты своего исследования рынка труда в сфере психологии во вторник, 26 ноября. По их оценке, за последние пять лет спрос в России на психологов вырос в шесть раз. В Башкирии и Уфе — аналогичная динамика. Работать психологом в Уфе становится всё проще, так как вакансий год от года становится всё больше. Так, с начала 2024 года в Башкирии было открыто 20 таких предложений о работе.
Республика Башкортостан заняла 14 место по количеству вакансий для психологов в стране (1,4%). Интересно, а какой заработок предлагают психологам в Уфе? Работодатели, которые искали в этом году психологов в Башкирии, готовы платить этим специалистам ₽32 000, в среднем. Это ниже средних зарплатных предложений, которые составили в Уфе ₽67 686 по итогам октября 2024. Всему виной превышение предложения над спросом. Психологи — как грибы после дождя. И это не голословное заявление.
Аналитики рекрутингового портала подсчитали, что на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. В Республике Башкортостан это соотношение — 39,4 резюме на вакансию. Для сравнения, конкурс на поступление в Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) в 2024 году составил 10 человек на место. А всё жалуются, что у нас дефицит кадров в медицине! Кадры-то есть, как мы видим, но их качество, скорее, принесет новую головную боль, а не избавление от старой.
Если вбить в поисковую строку фразу «Онлайн-психолог Уфа», то получим первые три страницы выдачи сплошь оплаченной поисковой системе рекламы. Это говорит о том, что рынок перенасыщен услугами психологов в Уфе. Как в них не запутаться и выбрать настоящего психолога, а не шарлатана, который оставит не только наедине с проблемами, но еще и с пустым кошельком. Давайте посмотрим, за какие суммы готовы оказывать свои услуги онлайн-психологи в Уфе и увидим цены. Для этого обратимся к сервису онлайн-объявлений.
Психолог-гипнотерапевт, ₽1/час
— Меня зовут Ирина, я сертифицированный мастер холистической терапии, гипнотерапевт. Я помогаю тем, кто оказался в безвыходной ситуации, начать новую жизнь! Помогаю людям сохранить или построить гармоничные отношения. Сеансы проходят в онлайн-формате, в удобное для нас время. Работаю по всему миру. Вы оплачиваете свой результат, а не моё время.
Психолог, почти бесплатно
— Меня зовут Олеся, ужe более 5 лет я работаю психологом и помогаю людям обрести спокойствиe и лучшее пониманиe себя, — пишет автор объявления, выставляя услугу как бесплатную, но оговаривая в тексте, что придется платить, не уточняя прайс. — Работаю по системе «плати столько, сколько считаешь нужным».
Христианский психолог, ₽350/час
— Я нe буду гарантировать тебе решения всех твоиx запросов, нo уверяю тебя, чтo появится пониманиe и ключи к их разрешению, — пишет автор, не объясняя, в чем состоит его религиозный уклон.
Психолог-расстановщик, ₽1500/сеанс
— Распутываю лабиринты вашего сознания, гдe вы привычными действиями создаетe себе переживания, психосоматические заболевания, ощущение неполноценности, недовольство собой, разрушаете отношения, — пишет онлайн-психолог, указывая, что цена повторного сеанса составит уже ₽5000.
В Уфе нашлись и те психологи, которые готовы работать почти за еду. Вернее, за чашку кофе. То есть примерно за ₽100/час. Услуги какого качества и специалист какой квалификации так оценит своё время — вопрос риторический, так как грузчик с улицы попросит на рынке за час труда минимум вдвое больше. Конечно, болтать под кофе — это не мешки ворочать, но и «пациент» всё же платит «врачу», и в какую стоимость ни была бы оценена услуга — она должна быть качественной.
Первая консультация бесплатно, потом — ₽500/сеанс
— Меня зовут Иннa, мне 41 год. Я практикующий психолог-консультант, консультирую в транзактном анализе. Если вы чувствуете тревогу, стpax, непониманиe, вас беспокоят паническиe атаки, неуверенность в себе, если у вac проблемы в отношениях и ощущениe тупикa, обязательнo пишите, попробуем разобраться вместе. Консультации осуществляются в онлайн-формате. Я не работаю с мужчинами, с детьми и подростками младше 18 лет, семейными парами, с различного рода зависимостями, с психиатрическими диагнозами.
Гипнотерапевт — два часа бесплатно
— Страx обратиться к красивым женщинам заставляет тебя страдать, вытягивает твою уверенность на дно и является причиной твоей депрессии, из которой ты не можешь выбраться один? Я обладаю уникальной способностью пробудить в тебе радость и уверенность. Ты получишь взрослую мужскую харизму, с которой привлечёшь женщин своей мечты.
Прогулка с кофе и психологом для женщин — бесплатно
— Тебе может быть трудно сейчас, и я хочу предложить тебе свою поддержку. Я начинающий психолог и буду рада выслушать тебя и помочь разобраться с тем, что тебя беспокоит. Я могу выслушать тебя молча или активно, в зависимости от того, что тебе удобнее. Я здесь, чтобы поддержать тебя и помочь тебе найти решения. Прогулка возможна в парках Первомайский или Нефтехимиков. Дата и время обговаривается индивидуально. Прогулка поможет облегчить ваше состояние, но не является полноценной терапией.
Несложно заметить, что разброс цен и качества услуг довольно широки. Попробуем узнать у дипломированных коллег онлайн-психологов их отношение к конкурентам и все подводные камни «почти бесплатной» терапии. В своей оценке таких услуг дипломированные психологи едины: рынок наводнили самозванцы и шарлатаны. Минимальный ущерб — потеря времени и скромной суммы за сеанс, максимальный — втягивание в рисковые аферы и поломанная психика. И даже жизни…
— В поисках помощи люди рискуют довериться тому, кто вообще не понимает, что делает. И в самых страшных случаях это может закончиться трагедией: суицидальными попытками, отказом от лечения, поиском причин в соматических заболеваниях. Человек теряет качество жизни, работу, семью. Поэтому чем серьезнее проблема, тем тщательнее нужно выбирать специалиста. Эти «эксперты» называют себя психологами. Поскольку у нас в стране эта деятельность не лицензируется, никак не регулируется, кто угодно может звать себя психологом, коучем и даже психотерапевтом (хотя как раз психотерапия — это лицензируемая медицинская деятельность) и так далее, — акцентирует внимание сексолог, врач-психотерапевт, основатель частной клиники Mental Health Center Амина Назаралиева.
— В последние годы наблюдается резкий рост популярности психологии и психологов. На этом фоне возникло немало специалистов, уровень подготовки которых вызывает сомнения. Так называемые «психологи от сохи» — те, кто хочет казаться профессионалом, не имея при этом необходимых знаний и опыта, — анализирует положение вещей дипломированный психолог Натали Дегтярева. — Обращение к психологу сомнительной квалификации может иметь серьезные последствия. Во-первых, неправильно выбранный метод терапии могут усугубить существующие проблемы. Например, нехватка навыков в работе с травмами может привести к повторному переживанию душевной боли. Во-вторых, отсутствие этических норм может провоцировать манипуляции и эмоциональное насилие. Люди, не обладающие достаточной квалификацией, могут рекламировать свои услуги как решение всех проблем, вводя клиентов в заблуждение и формируя зависимость от «лечения». Каждый по-настоящему профессиональный психолог должен иметь минимум 50 часов личной терапии и супервизий, потому что не проработав сначала себя, он будет «лечиться» об клиента.
— Концепция «народного» психолога действительно походит на мошенничество. Но многие, наверняка, делают это из добрых побуждений и искренне хотят помочь, тем не менее, они попадают в серьезный порочный круг, в серьезную пропасть, не будучи профессионалами и не зная, какие риски несет в себе каждое вмешательство. Каждое слово, каждое действие, сказанное психотерапевтом во время консультации, каждый вывод, каждая оценка ситуации, то есть диагностика, план лечения — все это подчинено правилам психотерапии, — отмечает основатель частной клиники Mental Health Center Амина Назаралиева. — В первую очередь надо опираться на «красные флаги», потому что хороший психолог, психотерапевт, стоит на двух слонах. Первый — он очень хорошо знает свое дело, владеет hard skills. Он в совершенстве владеет тем направлением психотерапии, в котором работает, учился и учится он обычно минимум пять лет. Это минимум-минимум.
И с другой стороны, у него есть четкие этические ограничения, которые он принимает и которые направлены на то, чтобы защитить и его самого, и его пациентов/клиентов. В том числе этические ограничения: не работать в кафе бесплатно, за чашку кофе, по бартеру в обмен на положительные отзывы, не предлагать скидки за рекомендации, не продавать «пакеты» своих услуг, не находиться в разных ролях — например, психолога, астролога и подружки одновременно. Нельзя работать с друзьями клиента, с его партнером. И многое-многое другое.
Немного подстраховаться можно, если обращаться к психиатрам и психотерапевтам, работающим в рамках доказательного подхода. Это значит, что их методы проверены исследованиями и являются действительно медицинской помощью, а не фантазиями отдельного человека, которые очень часто вытекают из его собственного опыта, не всегда здорового и положительного.
Как понять, что перед вами настоящий психолог?
Инструкцию по отсеву шарлатанов дала психолог-сексолог Олеся Савельева.
1. Образование и квалификация. Запрашивайте документы, подтверждающие образование и специализацию. Настоящий психолог имеет диплом и может показать дополнительные сертификаты.
2. Опыт работы. Попросите специалиста рассказать о его опыте, об успешных случаях и подходах, которые он использует. Не бойтесь задавать вопросы!
3. Этика. Надежные психологи работают в рамках профессиональной этики. Это говорит о том, что они соблюдают стандарты и правила профессиональной деятельности.
4. Соблюдение границ. Профессионал никогда не должен просить вас о чем-то нелепом или выходить за рамки консультирования, например, предлагать заплатить чашкой кофе.
5. Отзывы и рекомендации. Обратите внимание на мнение других людей. Хороший специалист, как правило, получает положительные отзывы от клиентов.
Давайте заглянем в онлайн-карточки тех, кто предлагает услуги психолога в Уфе, и изучим отзывы их пациентов. Мы наугад открыли профили пяти специалистов на сервисе бесплатных объявлений и увидели там сплошь пятибалльные отзывы. Причем, по большинству, они появляются под объявлением в тот же день, что и размещено извещение об услуге. Выглядит, как минимум — не правдоподобно, как максимум — как купленная у ботов реклама.
Впрочем, нам удалось найти отзывы и не на пять баллов. Для этого пришлось перейти в профили специалистов и выяснить, что до озарения зарабатывать психологией они кормились продажей поношенных штанов и подержанных айфонов.
Интересно узнать данные исследования коммуникационного агентства Modifiers. Их аналитики оценили спрос на услуги психологов, вызванные тревожностью, и пришли к выводу, что жители Башкирии, в принципе-то, и не волнуются. Так, Башкирия вошла в тройку самых спокойных регионов Приволжского федерального округа. За за год только 23,1% жителей региона интересовались услугами психолога в Уфе и Башкортостане. У лидера рейтинга тревожности — Нижегородской области — доля интересовавшихся услугами психологов составила 35,6%.