Психологами в Уфе работают опасные шарлатаны

— Концепция «народного» психолога действительно походит на мошенничество. Но многие, наверняка, делают это из добрых побуждений и искренне хотят помочь, тем не менее, они попадают в серьезный порочный круг, в серьезную пропасть, не будучи профессионалами и не зная, какие риски несет в себе каждое вмешательство. Каждое слово, каждое действие, сказанное психотерапевтом во время консультации, каждый вывод, каждая оценка ситуации, то есть диагностика, план лечения — все это подчинено правилам психотерапии, — отмечает основатель частной клиники Mental Health Center Амина Назаралиева. — В первую очередь надо опираться на «красные флаги», потому что хороший психолог, психотерапевт, стоит на двух слонах. Первый — он очень хорошо знает свое дело, владеет hard skills. Он в совершенстве владеет тем направлением психотерапии, в котором работает, учился и учится он обычно минимум пять лет. Это минимум-минимум.