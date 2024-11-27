mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:53

Published 27 ноября, 12:53

Modified 27 ноября, 13:00

Updated 27 ноября, 13:00

Последние 8 квартир в сданном доме с выгодой до 1440000 рублей

Последние 8 квартир в сданном доме с выгодой до 1440000 рублей

27 ноября 2024, 12:53
Реклама. ГК Жилой квартал, ООО «Специализированный застройщик „Паритет“. erid: LjN8KA4q6
В жизни каждого человека наступает момент, когда возникает необходимость в новом жилье.

И зачастую квартира нужна сейчас, поэтому несмотря на все плюсы новостроек, иногда нет возможности ждать, пока дом построится. В такой ситуации многие обращают внимание на вторичный рынок жилья. Однако стоит помнить, что по статистике, состояние многих домов на вторичном рынке оставляет желать лучшего и нередко уровень износа инженерных систем превышает 40%.

Но есть и альтернатива — квартиры от застройщика в сданных домах. Этот вариант сочетает в себе все преимущества нового жилья и быстрого переезда. Тем более до 31 декабря 2024 года купить квартиру в построенном доме ЖК «Михайловка Green Place» можно с выгодой до 1440000 рублей или в сданном ЖК «Малина» с выгодой до 1157000 рублей[1]. Оба ЖК располагаются в п. Михайловка, доехать до которого из города можно всего за 15 минут на машине.

Преимущества покупки квартир в сданных домах от ГК «Жилой Квартал»:

Юридическая безопасность! Важно помнить про юридическую составляющую: покупка квартиры в готовой новостройке намного безопаснее по сравнению с подобной сделкой на вторичном рынке, где у квартиры могут быть «скрытые» собственники или шлейф судебных разбирательств.

Заселение в ближайшие сроки — дом полностью готов к вашему новоселью.

Можно оценить объект «вживую». Посетив жилой комплекс, вы увидите, соответствует ли объект проекту, можете оценить качество постройки, инфраструктуры и придомовой территории.

Легче получить ипотеку. Банки тщательнее проверяют квартиры на «вторичном» рынке недвижимости. И в ипотеке могут отказать по многим причинам, например, при проблемах с документами и собственниками, из-за высокого процента износа дома, или из-за незаконной перепланировки. Покупая квартиру в «сданной» новостройке от ГК «Жилой Квартал» вы застрахованы от таких неприятностей, ведь наши объекты имеют кристально прозрачную историю права собственности и аккредитацию в ведущих банках РФ.

Новые инженерные системы. Это большое преимущество, которое оценят люди, жившие в старых домах. Нашим жителям не грозят аварийные отключения водоснабжения или электроэнергии, а зимой не страшны холодные батареи, ведь в каждой квартире уже установлены индивидуальные газовые котлы. Коммуникации, лифты, зоны общего пользования дольше будут радовать вас своим безупречным функционированием.

Развитая инфраструктура в шаговой доступности. Школа, детсад, магазины, отделения банков, поликлиника, муз. и худ. школы, спортивная школа, кафе.

Близость природы. Прямо за домом начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы легко сможете добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.

По-настоящему чистый воздух. Именно здесь, в окружение природы, вы и ваша семья сможете дышать полной грудью, с каждым вздохом оздоравливая свой организм, укрепляя нервную систему и повышая иммунитет.

Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение нашего офиса на завтрашний день, ведь в сданных домах осталось всего 8 квартир.
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону.

[1] Акция действует до 31 декабря 2025 года или до тех пор, пока акционные квартиры есть в продаже.

Проектная декларация опубликована на сайте наш дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика