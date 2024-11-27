Последние 8 квартир в сданном доме с выгодой до 1440000 рублей

Posted 27 ноября, 12:53
Published 27 ноября, 12:53
Modified 27 ноября, 13:00
Updated 27 ноября, 13:00
И зачастую квартира нужна сейчас, поэтому несмотря на все плюсы новостроек, иногда нет возможности ждать, пока дом построится. В такой ситуации многие обращают внимание на вторичный рынок жилья. Однако стоит помнить, что по статистике, состояние многих домов на вторичном рынке оставляет желать лучшего и нередко уровень износа инженерных систем превышает 40%.
Но есть и альтернатива — квартиры от застройщика в сданных домах. Этот вариант сочетает в себе все преимущества нового жилья и быстрого переезда. Тем более до 31 декабря 2024 года купить квартиру в построенном доме ЖК «Михайловка Green Place» можно с выгодой до 1440000 рублей или в сданном ЖК «Малина» с выгодой до 1157000 рублей[1]. Оба ЖК располагаются в п. Михайловка, доехать до которого из города можно всего за 15 минут на машине.
Преимущества покупки квартир в сданных домах от ГК «Жилой Квартал»:
Юридическая безопасность! Важно помнить про юридическую составляющую: покупка квартиры в готовой новостройке намного безопаснее по сравнению с подобной сделкой на вторичном рынке, где у квартиры могут быть «скрытые» собственники или шлейф судебных разбирательств.
Заселение в ближайшие сроки — дом полностью готов к вашему новоселью.
Можно оценить объект «вживую». Посетив жилой комплекс, вы увидите, соответствует ли объект проекту, можете оценить качество постройки, инфраструктуры и придомовой территории.
Легче получить ипотеку. Банки тщательнее проверяют квартиры на «вторичном» рынке недвижимости. И в ипотеке могут отказать по многим причинам, например, при проблемах с документами и собственниками, из-за высокого процента износа дома, или из-за незаконной перепланировки. Покупая квартиру в «сданной» новостройке от ГК «Жилой Квартал» вы застрахованы от таких неприятностей, ведь наши объекты имеют кристально прозрачную историю права собственности и аккредитацию в ведущих банках РФ.
Новые инженерные системы. Это большое преимущество, которое оценят люди, жившие в старых домах. Нашим жителям не грозят аварийные отключения водоснабжения или электроэнергии, а зимой не страшны холодные батареи, ведь в каждой квартире уже установлены индивидуальные газовые котлы. Коммуникации, лифты, зоны общего пользования дольше будут радовать вас своим безупречным функционированием.
Развитая инфраструктура в шаговой доступности. Школа, детсад, магазины, отделения банков, поликлиника, муз. и худ. школы, спортивная школа, кафе.
Близость природы. Прямо за домом начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы легко сможете добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.
По-настоящему чистый воздух. Именно здесь, в окружение природы, вы и ваша семья сможете дышать полной грудью, с каждым вздохом оздоравливая свой организм, укрепляя нервную систему и повышая иммунитет.
Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение нашего офиса на завтрашний день, ведь в сданных домах осталось всего 8 квартир.
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону.
[1] Акция действует до 31 декабря 2025 года или до тех пор, пока акционные квартиры есть в продаже.
Проектная декларация опубликована на сайте наш дом.рф