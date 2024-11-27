Последние 8 квартир в сданном доме с выгодой до 1440000 рублей

По-настоящему чистый воздух. Именно здесь, в окружение природы, вы и ваша семья сможете дышать полной грудью, с каждым вздохом оздоравливая свой организм, укрепляя нервную систему и повышая иммунитет.



Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение нашего офиса на завтрашний день, ведь в сданных домах осталось всего 8 квартир.

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[1] Акция действует до 31 декабря 2025 года или до тех пор, пока акционные квартиры есть в продаже.