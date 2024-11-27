Почему в Башкирии вообще не беспокоятся

Posted 27 ноября, 07:09
Published 27 ноября, 07:09
Modified 27 ноября, 07:39
Updated 27 ноября, 07:39
На основании упомянутого показателя эксперты составили рейтинг тревожности среди регионов — в Башкирии её уровень оценили в 23,1%, именно столько жителей РБ за год обратились к психологам. По спокойствию в ПФО Башкортостан уступает только Мордовии (22,5%), а также Марий Эл (17,6%).
Не сильно отличается по тревожности от Башкирии соседний Татарстан — там показатель находится на уровне 23,3%. Самым беспокойным субъектов ПФО же стала Нижегородская область, где к психологам обратились за год 35,6% жителей.
Ранее, как сообщал Mkset, эксперты считали доходы и расходы жителей регионов России — в том числе Башкирии — на алкоголь и сигареты.