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Posted 27 ноября, 07:09

Published 27 ноября, 07:09

Modified 27 ноября, 07:39

Updated 27 ноября, 07:39

Башкирия вошла в число самых спокойных регионов

Почему в Башкирии вообще не беспокоятся

27 ноября 2024, 07:09
Фото: pxhere.com.

Башкирия вошла в число самых спокойных регионов

Спрос на услуги психологов в Башкортостане оказался одним из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) — исследованием аналитики Modifiers поделились с Mkset в среду, 27 ноября.

На основании упомянутого показателя эксперты составили рейтинг тревожности среди регионов — в Башкирии её уровень оценили в 23,1%, именно столько жителей РБ за год обратились к психологам. По спокойствию в ПФО Башкортостан уступает только Мордовии (22,5%), а также Марий Эл (17,6%).

Не сильно отличается по тревожности от Башкирии соседний Татарстан — там показатель находится на уровне 23,3%. Самым беспокойным субъектов ПФО же стала Нижегородская область, где к психологам обратились за год 35,6% жителей.

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Ранее, как сообщал Mkset, эксперты считали доходы и расходы жителей регионов России — в том числе Башкирии — на алкоголь и сигареты.

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