Почему в Башкирии вообще не беспокоятся

На основании упомянутого показателя эксперты составили рейтинг тревожности среди регионов — в Башкирии её уровень оценили в 23,1%, именно столько жителей РБ за год обратились к психологам. По спокойствию в ПФО Башкортостан уступает только Мордовии (22,5%), а также Марий Эл (17,6%).