Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан

Posted 27 ноября, 10:59
Published 27 ноября, 10:59
Modified 27 ноября, 11:06
Updated 27 ноября, 11:06
Согласно данным замеров на нескольких постах наблюдения, уровень пыли значительно увеличился. Например, на улице проспект Октября, 25 ноября концентрация пыли достигала 5,2 ПДК в вечерние часы. На других постах наблюдения, например по улице Гафури уровень пыли варьировался от 3,3 до 2,5 ПДК. Кроме того, был зафиксирован уровень изопропилбензола — 1,6 ПДК. Это вещество может вызывать негативные эффекты при длительном воздействии на организм человека.
Специалисты подчеркивают: даже если у вас нет хронических заболеваний дыхательной системы или аллергий, нахождение на улице продолжительное время во время высоких показателей загрязнения может привести к проявлению таких симптомов как затрудненное дыхание или раздражение горла.
— Важно отметить, что наиболее высокие показатели были зафиксированы именно в конце ноября — это связано с погодными условиями (холодный воздух удерживает загрязняющие вещества ближе к земле), — добавляют специалисты.