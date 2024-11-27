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Posted 27 ноября, 10:59

Published 27 ноября, 10:59

Modified 27 ноября, 11:06

Updated 27 ноября, 11:06

В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК

Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан

27 ноября 2024, 10:59
Фото: FreePik.

В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК

Специалисты Башгидромета сообщают в среду, 27 ноября, что данные мониторинга за последние дни показывают серьезные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) пыли.

Согласно данным замеров на нескольких постах наблюдения, уровень пыли значительно увеличился. Например, на улице проспект Октября, 25 ноября концентрация пыли достигала 5,2 ПДК в вечерние часы. На других постах наблюдения, например по улице Гафури уровень пыли варьировался от 3,3 до 2,5 ПДК. Кроме того, был зафиксирован уровень изопропилбензола — 1,6 ПДК. Это вещество может вызывать негативные эффекты при длительном воздействии на организм человека.

Специалисты подчеркивают: даже если у вас нет хронических заболеваний дыхательной системы или аллергий, нахождение на улице продолжительное время во время высоких показателей загрязнения может привести к проявлению таких симптомов как затрудненное дыхание или раздражение горла.

— Важно отметить, что наиболее высокие показатели были зафиксированы именно в конце ноября — это связано с погодными условиями (холодный воздух удерживает загрязняющие вещества ближе к земле), — добавляют специалисты.
В Башкирии наступает настоящая зима
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Как ранее сообщал Mkset, в конце ноября в Башкирию приходят первые значительные зимние морозы.

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