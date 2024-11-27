Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан

Согласно данным замеров на нескольких постах наблюдения, уровень пыли значительно увеличился. Например, на улице проспект Октября, 25 ноября концентрация пыли достигала 5,2 ПДК в вечерние часы. На других постах наблюдения, например по улице Гафури уровень пыли варьировался от 3,3 до 2,5 ПДК. Кроме того, был зафиксирован уровень изопропилбензола — 1,6 ПДК. Это вещество может вызывать негативные эффекты при длительном воздействии на организм человека.