Нелегальный таксист устроил ДТП в Уфе

Posted 27 ноября, 05:40
Published 27 ноября, 05:40
Modified 27 ноября, 08:08
Updated 27 ноября, 08:08
Инцидент случился 26 ноября около девяти часов вечера на улице Академика Ураксина. Водитель автомобиля «Хендай Солярис», поворачивая с улицы Софьи Перовской, не заметил встречный «Тойота Хайлендер» и допустил столкновение. В результате аварии пострадали 26-летний водитель «Хендай» и его пассажиры, которым 23 года и 36 лет. Все трое обратились за медицинской помощью.
— При проверке документов выяснилось, что водитель «Хендай Солярис» является иностранным гражданином и осуществляет перевозку пассажиров без специального разрешения. Кроме того, у него были выявлены и другие нарушения. В связи с этим на водителя были составлены административные материалы, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП начато разбирательство, — отметили в ГАИ Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии проходят рейды по выявлению нарушений среди водителей такси.