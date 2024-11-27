Нелегальный таксист устроил ДТП в Уфе

Инцидент случился 26 ноября около девяти часов вечера на улице Академика Ураксина. Водитель автомобиля «Хендай Солярис», поворачивая с улицы Софьи Перовской, не заметил встречный «Тойота Хайлендер» и допустил столкновение. В результате аварии пострадали 26-летний водитель «Хендай» и его пассажиры, которым 23 года и 36 лет. Все трое обратились за медицинской помощью.