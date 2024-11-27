Эффектная канонада разбудила Уфу

Тем не менее, подобные действия могут иметь последствия, напоминают специалисты. В России запрещено запускать петарды в помещениях, на балконах и вблизи жилых домов, а также в местах массового скопления людей. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток. Кроме того, в России действуют ограничения по времени использования пиротехники: необходимо соблюдать тишину с 23:00 до 7:00.