Эффектная канонада разбудила Уфу

Posted 27 ноября, 06:55
Published 27 ноября, 06:55
Modified 27 ноября, 09:04
Updated 27 ноября, 09:04
Как стало известно, жители улицы Блюхера стали свидетелями яркого, но не совсем ожидаемого шоу — их сосед решил порадовать всех петардами. На видеозаписях с камер наблюдения видно, как мужчина бросает петарду вниз с балкона, после чего следует громкий взрыв, напугавший не только людей, но и сигнализации множества автомобилей в округе.
Ситуация быстро привлекла внимание местных жителей, которые в шутку начали благодарить своего соседа за «незабываемое» новогоднее развлечение.
— Честно, перепугался не на шутку.
— Чем люди думают когда такой ерундой занимаются.
— У кого-то видимо уже во всю Новый год, однако люди давайте будем уважать друг друга и не творить фигню, — пишут уфимцы в соцсетях.
Тем не менее, подобные действия могут иметь последствия, напоминают специалисты. В России запрещено запускать петарды в помещениях, на балконах и вблизи жилых домов, а также в местах массового скопления людей. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей или даже арест на 15 суток. Кроме того, в России действуют ограничения по времени использования пиротехники: необходимо соблюдать тишину с 23:00 до 7:00.
Как ранее сообщал Mkset, почти четверть жителей башкирской столицы планирует трудиться в новогодние праздники из-да денег и нехватки кадров.