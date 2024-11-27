Меню a la cart ввели уфимским школьникам

Posted 27 ноября, 07:08
Published 27 ноября, 07:08
Modified 27 ноября, 07:42
Updated 27 ноября, 07:42
Теперь по вечерам ученики заглядывают в онлайн-меню и выбирают завтрак по своему вкусу. Это как в ресторане, только без официантов и с экзаменами вместо счета. Пока такая роскошь доступна только для старшеклассников 9-11-х классов, но намечается дальнейшее развитие: скоро и младшие ребята смогут влиять на свое меню.
Но давайте теперь о конкретике. Столовая, к сожалению, не опубликовала полный список завтраков, которые могут получать старшеклассники. Зато меню для остальных школьников выкладывают на сайт ежедневно: на сегодняшний день, 27 ноября, у них — плов с курицей, чай и яблоко на завтрак, а на обед — рассольник с макаронами и котлетой. Все в лучших традициях столовых.
Теперь родители учеников школы №136 могут забыть про «я не хочу, я не буду»: школьники сами выбирают, как провести утренний ритуал. А вот городское Управление образования готовит ренессанс школьного меню и планирует расширить этот проект на другие школы. Впереди — светлое и вкусное будущее.