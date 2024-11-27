Меню a la cart ввели уфимским школьникам

Но давайте теперь о конкретике. Столовая, к сожалению, не опубликовала полный список завтраков, которые могут получать старшеклассники. Зато меню для остальных школьников выкладывают на сайт ежедневно: на сегодняшний день, 27 ноября, у них — плов с курицей, чай и яблоко на завтрак, а на обед — рассольник с макаронами и котлетой. Все в лучших традициях столовых.