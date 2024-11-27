Краса Башкирии живет не в Уфе

Конкурс красоты — это не только возможность продемонстрировать внешние данные, но и показать свои таланты и умения. Перед финалом участницы прошли через серию мастер-классов, где обучались дефиле, фотопозированию, уходу за волосами и стилистике. Это помогло девушкам лучше подготовиться к финальному шоу, где они демонстрировали свои навыки в различных номинациях: визитка, творческий номер, интеллектуальный тур и дефиле в вечерних платьях.