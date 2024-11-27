Краса Башкирии живет не в Уфе

Posted 27 ноября, 04:52
Published 27 ноября, 04:52
Modified 27 ноября, 08:12
Updated 27 ноября, 08:12
Как стало известно, 25 ноября в Уфе на сцене культурного центра «Атайсал» прошел финал IX республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана — 2024». В 2024 году конкурс собрал 53 участниц из разных уголков Башкирии.
Конкурс красоты — это не только возможность продемонстрировать внешние данные, но и показать свои таланты и умения. Перед финалом участницы прошли через серию мастер-классов, где обучались дефиле, фотопозированию, уходу за волосами и стилистике. Это помогло девушкам лучше подготовиться к финальному шоу, где они демонстрировали свои навыки в различных номинациях: визитка, творческий номер, интеллектуальный тур и дефиле в вечерних платьях.
По итогам конкурса были определены победительницы в трех категориях:
«Миссис», среди замужних женщин с детьми, стала 30-летняя Ильмира Алиева из Нефтекамска. В категории «Мисс» победила 21-летняя Анна Васильева из Уфы. А титул «Юной мисс» завоевала 16-летняя Диана Шигапова, также из Уфы.
Напомним, подходящий к концу 2024 году был богат на конкурсы красоты, в которых заявили о себе множество уроженок Уфы и Башкирии. Mkset поделился о них неожиданными фактами и открыл опрос среди читателей о главной Снегурочке региона.