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Posted 27 ноября, 04:52

Published 27 ноября, 04:52

Modified 27 ноября, 08:12

Updated 27 ноября, 08:12

В Уфе вручили титулы «Краса Башкортостана — 2024»

Краса Башкирии живет не в Уфе

27 ноября 2024, 04:52
Фото: Vk/Краса Республики региональный конкурс.

В Уфе вручили титулы «Краса Башкортостана — 2024»

В столице Башкирии прошел финал IX республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана — 2024», сообщают в среду, 27 ноября, представители соревнований.

Как стало известно, 25 ноября в Уфе на сцене культурного центра «Атайсал» прошел финал IX республиканского конкурса красоты «Краса Башкортостана — 2024». В 2024 году конкурс собрал 53 участниц из разных уголков Башкирии.

Конкурс красоты — это не только возможность продемонстрировать внешние данные, но и показать свои таланты и умения. Перед финалом участницы прошли через серию мастер-классов, где обучались дефиле, фотопозированию, уходу за волосами и стилистике. Это помогло девушкам лучше подготовиться к финальному шоу, где они демонстрировали свои навыки в различных номинациях: визитка, творческий номер, интеллектуальный тур и дефиле в вечерних платьях.

По итогам конкурса были определены победительницы в трех категориях:

«Миссис», среди замужних женщин с детьми, стала 30-летняя Ильмира Алиева из Нефтекамска. В категории «Мисс» победила 21-летняя Анна Васильева из Уфы. А титул «Юной мисс» завоевала 16-летняя Диана Шигапова, также из Уфы.

Напомним, подходящий к концу 2024 году был богат на конкурсы красоты, в которых заявили о себе множество уроженок Уфы и Башкирии. Mkset поделился о них неожиданными фактами и открыл опрос среди читателей о главной Снегурочке региона.

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