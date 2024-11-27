Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы

Как только наступают холода, изменения в окружающей среде могут оказать серьезное влияние на здоровье вашего питомца. Некоторые болезни проявляются только в холодный период, а другие — становятся более выраженными. Осень, с ее дождями и ветром, может быть настоящим испытанием для здоровья собаки, если вовремя не позаботиться о ее защите. Давайте рассмотрим, какие проблемы чаще всего тревожат собак осенью, и как можно предотвратить эти заболевания.