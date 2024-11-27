Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы

Posted 27 ноября, 09:08
Published 27 ноября, 09:08
Modified 27 ноября, 09:10
Updated 27 ноября, 09:10
Как только наступают холода, изменения в окружающей среде могут оказать серьезное влияние на здоровье вашего питомца. Некоторые болезни проявляются только в холодный период, а другие — становятся более выраженными. Осень, с ее дождями и ветром, может быть настоящим испытанием для здоровья собаки, если вовремя не позаботиться о ее защите. Давайте рассмотрим, какие проблемы чаще всего тревожат собак осенью, и как можно предотвратить эти заболевания.
В осенний период особенно важно уделить внимание состоянию суставов у собак, так как холод и сырость могут обострить уже имеющиеся проблемы. Собаки с артритом, артрозом или дисплазией (нарушением развития суставов) становятся более чувствительными к переменам погоды. Прохладная погода и дождь могут вызвать боль в суставах, что делает их менее активными.
— Владельцам таких питомцев следует сократить время прогулок, избегать сильных физических нагрузок, утеплять их, а также проконсультироваться с ветеринаром, чтобы, при необходимости, начать прием витаминов и лекарств, — советует Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.
Несмотря на то, что многие считают клещей угрозой исключительно летом, осень также является временем, когда эти насекомые могут быть опасными для собак. Пироплазмоз — одно из самых серьезных заболеваний, которое питомец может подцепить через укусы клещей. Это заболевание влечет за собой серьезные последствия и может привести к летальному исходу, если не оказать вовремя медицинскую помощь.
Не стоит забывать об обработке питомцев от клещей в осенний период. Антипаразитарные препараты, такие как капли на холку или ошейники, помогут предотвратить заражение и защитят вашу собаку от неприятных последствий.
С наступлением осени начинается сезон повышенной влажности, что может повлиять на здоровье собак, особенно тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Плесень, пыльца растений и даже влажный воздух могут вызывать зуд, кожные высыпания и воспаления глаз и носа у питомцев. У некоторых собак осенью может обостряться хроническая аллергия, что приводит к дополнительным неудобствам.
Владелец животного должен внимательно следить за его состоянием. Если заметили покраснение, зуд или выделения из глаз и носа, стоит обратиться к ветеринару для корректного назначения лечения.
Влажная погода и холодный ветер могут привести к воспалению ушей у собак — заболеванию, известному как отит. Это воспаление может быть вызвано купанием в водоемах, а также попаданием влаги в уши во время прогулок. Важно помнить, что собаки, особенно с длинными ушами, подвержены этому заболеванию чаще.
— Если питомец начинает трясти головой, чесать уши или проявлять признаки дискомфорта, это сигнал к тому, что необходимо срочно обратиться к ветеринару, — предупреждает эксперт.
Хоть собаки и не болеют простудой в привычном для нас понимании, холодная осенняя погода может вызвать у них недомогание, схожее с симптомами простуды. Питомцы могут начать чихать, появятся выделения из носа или глаз. В некоторых случаях собаки становятся вялыми, отказываются от пищи или проявляют необычные симптомы.
Если питомец начинает вести себя необычно для себя — это весомый повод для обращения к ветеринару. Раннее вмешательство поможет избежать более серьезных проблем.
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