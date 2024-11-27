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Posted 27 ноября, 09:08

Published 27 ноября, 09:08

Modified 27 ноября, 09:10

Updated 27 ноября, 09:10

Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы

Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы

27 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney. Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцы
Осень — это время не только для уютных прогулок по парку, но и для повышения риска заболеваний у домашних животных. Холод, сырость, резкие перепады температуры и даже обычные прогулки могут стать причиной множества недугов у собак.

Как только наступают холода, изменения в окружающей среде могут оказать серьезное влияние на здоровье вашего питомца. Некоторые болезни проявляются только в холодный период, а другие — становятся более выраженными. Осень, с ее дождями и ветром, может быть настоящим испытанием для здоровья собаки, если вовремя не позаботиться о ее защите. Давайте рассмотрим, какие проблемы чаще всего тревожат собак осенью, и как можно предотвратить эти заболевания.

Почему холод и сырость вредны для вашего питомца?

В осенний период особенно важно уделить внимание состоянию суставов у собак, так как холод и сырость могут обострить уже имеющиеся проблемы. Собаки с артритом, артрозом или дисплазией (нарушением развития суставов) становятся более чувствительными к переменам погоды. Прохладная погода и дождь могут вызвать боль в суставах, что делает их менее активными.

— Владельцам таких питомцев следует сократить время прогулок, избегать сильных физических нагрузок, утеплять их, а также проконсультироваться с ветеринаром, чтобы, при необходимости, начать прием витаминов и лекарств, — советует Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.
Почему холод и сырость вредны для вашего питомца?Почему холод и сырость вредны для вашего питомца?
Почему холод и сырость вредны для вашего питомца?. Фото: Изображение Midjourney

Клещи не уходят с приходом осени!

Несмотря на то, что многие считают клещей угрозой исключительно летом, осень также является временем, когда эти насекомые могут быть опасными для собак. Пироплазмоз — одно из самых серьезных заболеваний, которое питомец может подцепить через укусы клещей. Это заболевание влечет за собой серьезные последствия и может привести к летальному исходу, если не оказать вовремя медицинскую помощь.

Не стоит забывать об обработке питомцев от клещей в осенний период. Антипаразитарные препараты, такие как капли на холку или ошейники, помогут предотвратить заражение и защитят вашу собаку от неприятных последствий.

Влажность и пыльца как новые угрозы для вашего питомца

С наступлением осени начинается сезон повышенной влажности, что может повлиять на здоровье собак, особенно тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Плесень, пыльца растений и даже влажный воздух могут вызывать зуд, кожные высыпания и воспаления глаз и носа у питомцев. У некоторых собак осенью может обостряться хроническая аллергия, что приводит к дополнительным неудобствам.

Владелец животного должен внимательно следить за его состоянием. Если заметили покраснение, зуд или выделения из глаз и носа, стоит обратиться к ветеринару для корректного назначения лечения.

Влажность и пыльца как новые угрозы для вашего питомцаВлажность и пыльца как новые угрозы для вашего питомца
Влажность и пыльца как новые угрозы для вашего питомца. Фото: Изображение Midjourney

Берегите уши

Влажная погода и холодный ветер могут привести к воспалению ушей у собак — заболеванию, известному как отит. Это воспаление может быть вызвано купанием в водоемах, а также попаданием влаги в уши во время прогулок. Важно помнить, что собаки, особенно с длинными ушами, подвержены этому заболеванию чаще.

— Если питомец начинает трясти головой, чесать уши или проявлять признаки дискомфорта, это сигнал к тому, что необходимо срочно обратиться к ветеринару, — предупреждает эксперт.

Как не перепутать болезнь с обычной усталостью?

Хоть собаки и не болеют простудой в привычном для нас понимании, холодная осенняя погода может вызвать у них недомогание, схожее с симптомами простуды. Питомцы могут начать чихать, появятся выделения из носа или глаз. В некоторых случаях собаки становятся вялыми, отказываются от пищи или проявляют необычные симптомы.

Если питомец начинает вести себя необычно для себя — это весомый повод для обращения к ветеринару. Раннее вмешательство поможет избежать более серьезных проблем.

Как защитить питомца осенью? 5 действенных советов

  1. Утепление: При холодных и дождливых погодных условиях стоит утеплять питомца. Собакам с короткой шерстью или небольшим количеством подшерстка лучше носить теплые костюмы для прогулок.
  2. Регулярные осмотры: Осень — это период, когда стоит чаще осматривать животное на наличие клещей или признаков кожных заболеваний.
  3. Защита от воды: Если ваша собака любит купаться, лучше ограничить контакты с холодной водой в осенний период, чтобы избежать заболеваний ушей и суставов.
  4. Поддержка иммунной системы: Витамины, добавки и правильное питание помогут поддержать иммунитет питомца. Проконсультируйтесь с ветеринаром для подбора подходящих добавок.
  5. Обработка от паразитов: Не забывайте о защите от клещей и блох даже осенью. Применяйте специальные средства, которые помогут избежать заболеваний, передающихся через паразитов.
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