Когда в Башкирии ляжет снег

Posted 27 ноября, 18:15
Published 27 ноября, 18:15
Modified 27 ноября, 19:11
Updated 27 ноября, 19:11
Судя по прогнозам сервисов прогнозов погоды, до конца осени 2024 года сугробов можно не ждать. Если верить данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», не ожидаются полноценные снегопады и в первые дни декабря — максимум, мокрый снег, а также снег с дождём.
Полноценные же снегопады, вероятнее всего, пойдут уже во вторую неделю декабря. Поскольку «плюсовых» потеплений больше не будет, с этого момента и начнёт устанавливаться настоящий снежный покров.
Как сообщал ранее Mkset, в течение первого месяца зимы жителей Башкирии и Уфы ожидает всего один солнечный день.