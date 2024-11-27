Когда в Башкирии ляжет снег

Судя по прогнозам сервисов прогнозов погоды, до конца осени 2024 года сугробов можно не ждать. Если верить данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», не ожидаются полноценные снегопады и в первые дни декабря — максимум, мокрый снег, а также снег с дождём.