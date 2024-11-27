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Posted 27 ноября, 18:15

Published 27 ноября, 18:15

Modified 27 ноября, 19:11

Updated 27 ноября, 19:11

В Уфе ожидаются сугробы

Когда в Башкирии ляжет снег

27 ноября 2024, 18:15
Фото: 1MI.

В Уфе ожидаются сугробы

Снежный покров, который образовался в Башкирии ещё в ноябре, практически полностью растаял — рассказываем, когда белое одеяло снова накроет регион.

Судя по прогнозам сервисов прогнозов погоды, до конца осени 2024 года сугробов можно не ждать. Если верить данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», не ожидаются полноценные снегопады и в первые дни декабря — максимум, мокрый снег, а также снег с дождём.

Полноценные же снегопады, вероятнее всего, пойдут уже во вторую неделю декабря. Поскольку «плюсовых» потеплений больше не будет, с этого момента и начнёт устанавливаться настоящий снежный покров.

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Как сообщал ранее Mkset, в течение первого месяца зимы жителей Башкирии и Уфы ожидает всего один солнечный день.

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